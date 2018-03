Nuova Pescara, Cantagallo: «subito al lavoro ma gennaio 2019 non è la data giusta»

PESCARA. Mettersi subito al lavoro per la ‘Nuova Pescara’, ma senza troppa fretta che potrebbe portare solo danni.

A chiederlo è l’ex sindaco di Montesilvano, Enzo Cantagallo, eletto dieci giorni fa neo segretario cittadino del Pd che riflette sul processo di unificazione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Del progetto si parla da anni, i cittadini nel 2014 si sono espressi con un referendum dicendo sì (64%) alla nuova realtà ma da allora niente è accaduto.

E sui tempo, come detto, Cantagallo frena ancora. La data di gennaio 2019 è troppo vicina, secondo l’ex sindaco: «sarebbe una follia pensare a una Nuova Pescara da istituire in poco più di un anno. Ssono contrario a un salto nel buio che potrebbe rivelarsi una catastrofe per il nostro territorio, lo affermo pensando a chi lo abita e lo vive».

Secondo Cantagallo, comunque, non c’è più tempo da perdere: «non possiamo correre il rischio di passare alla storia come la classe dirigente incapace di gestire il processo propedeutico e formativo dell'unificazione delle città interessate. Approfitterei di questa fase di costruzione. Arrivare a 300mila abitanti significherebbe fare della Nuova Pescara non solo una metropoli, ma una realtà importante a livello nazionale, capace di attrarre finanziamenti per la realizzazione di grandi opere, necessarie al tanto atteso salto di qualità, di prospettiva e di crescita».

Cantagallo chiede la redazione di uno statuto per la salvaguardia delle città più piccole ma anche di un piano finanziario e tariffario studiato in ogni dettaglio, senza rischiare che eventuali debiti di un comune si riversino sugli altri, garantendo almeno una percentuale delle risorse disponibili a Montesilvano e Spoltore, per evitare che le due città possano diventare periferie abbandonate e degradate.

L’ex sindaco chiede anche di studiare un'unica pianificazione del territorio e affrontare in modo deciso la questione viabilità. E poi ancora valorizzare il Palacongressi di Montesilvano, unificare il servizio di Polizia Municipale, mettere a punto un cartellone delle manifestazioni unico per eventi invernali ed estivi e garantire nella prima applicazione della legge una giusta rappresentanza delle città di Montesilvano e Spoltore in consiglio comunale.

Secondo Cantagallo il tutto potrebbe funzionare alla perfezione: «Pescara farà da traino per la sua vocazione commerciale, Montesilvano svolgerà il ruolo cruciale nella ricettività turistica e Spoltore rappresenterà il centro culturale della nuova realtà».