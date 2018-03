M5S contro Alessandrini: «sarete ricordati come la sinistra del cemento»

PESCARA. E’ in discussione in Consiglio comunale il recepimento della Legge Regionale 49/2012 per applicare sul territorio pescarese il cosiddetto Decreto Sviluppo.

Questa legge, approvata dall’allora maggioranza regionale di centrodestra, con la contrarietà del PD e di tutto il centrosinistra, permette, attraverso la demolizione e successiva ricostruzione, un incremento volumetrico del 50% rispetto all’edificio demolito, sfruttando anche le deroghe alle altezze ed alle distanze previste dal piano regolatore.

Adesso in aula arriva una proposta di delibera per applicare a gran parte della città gli incentivi massimi previsti dalla legge regionale 49 del 2012.

Contrari i consiglieri comunale del Movimento 5 Stelle che spiegano la netta avversione per uno sviluppo solo del cemento a discapito del pubblico interesse e delle aree libere cittadine: «un Decreto che dichiara di voler rilanciare l’economia e che diventa, invece, solo un pesante contributo alla devastazione del paesaggio e del territorio, ed un regalo alle lobby».

«Ci vuole coraggio a chiamare un simile provvedimento “decreto sviluppo”, considerando che dalla sua applicazione si sviluppano solo gli incrementi di cubatura su una città che è tra le prime 7 in Italia per densità abitativa, superando addirittura le aree urbane di Genova o Roma», spiega la consigliera pentastellata Erika Alessandrini. «Come si fa a professarsi per l’ambiente quando la variante alle N.T.A. del piano regolatore e il recepimento del decreto sviluppo favoriscono solo la speculazione edilizia, aumentando gli indici e modificando le norme (altezze e distanze dai confini) per facilitare tutto ciò?»

Questa norma, osannata oggi da chi è stato contrario per anni, secondo i 5 Stelle finirà per dare il colpo di grazia ad un già sofferente piano regolatore, che si fonda su un delicato equilibrio tra abitanti ed aree per standard e servizi (parcheggi, verde, scuole, attrezzature sociali).





Proprio la cosiddetta “monetizzazione degli standard”, permessa proprio dal decreto sviluppo, concede agli immobiliaristi la possibilità di costruire anche dove non avrebbero mai potuto, pagando un contributo. Soldi al posto di aree verdi e parcheggi.

«Ma proprio la mancanza di aree a standard, cedute al Comune, mette in crisi gli spazi vitali e la qualità della vita dei pescaresi, già sommersi da palazzi e auto», insiste Alessandrini.

«Il Comune» prosegue la consigliera, «con i soldi di queste monetizzazioni, non riuscirà mai a coprire il fabbisogno di spazi pubblici dovuti all’incremento della popolazione aggiuntiva (50%), ma, a mala pena, potrà acquistare le aree già oggi destinate a standard, che servono per soddisfare gli abitanti già previsti nel PRG: oltre al danno, insomma, la beffa».







Il M5s ha più volte dichiarato, fuori e dentro l’aula, la propria contrarietà a gestire la rigenerazione urbana attraverso la sola iniziativa privata come prescritto nel Decreto Sviluppo: «solo attraverso un preciso criterio d’analisi, alla base della redazione di un nuovo PRG, si possono verificare le previsioni di crescita demografica, la presenza e la frequenza di edifici abbandonati, invenduti o inutilizzati, la capacità di riutilizzo di aree ormai deindustrializzate, il tasso di edilizia condonata, la verifica della presenza di sufficienti standard. E sulla base di tali dati, proporre la propria idea di città e di futuro che oggi, invece, è sintetizzato dal PD con lo slogan "più cemento per tutti"».

«Ma il PD e il centrosinistra, seguendo le politiche del centrodestra, hanno smesso di pensare alla nostra città e alla qualità della vita dei pescaresi», conclude la consigliera.

«Soldi al posto di aree. Questa è la tragica svendita del nostro benessere che è stata messa in atto ad ogni livello di governo. Questo è quello contro cui il M5s si sta impegnando a lottare».