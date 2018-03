Assemblea  sindaci Provincia dell’Aquila approvato il bilancio

L’AQUILA. Si ė svolta ieri mattina, 27 ottobre presso la sala consiliare “Tullio De Rubeis”, via Filomusi Guelfi in L’Aquila, l’assemblea dei Sindaci della Provincia dell'Aquila ai fini dell’espressione del parere sui seguenti argomenti all’OdG:



Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

Bilancio di Previsione Finanziario – annualità 2017 e relativi allegati.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso annota la presenza di 65 comuni per un totale del 77% della popolazione rappresentata, una consistente presenza che denota la volontà di adesione e partecipazione alle scelte programmatiche future che questa amministrazione intende intraprendere. La prima occasione per il Consiglio di incontrare i sindaci, un’occasione per illustrare il programma dell’amministrazione e la necessità di dover operare in tempi contingentati (appena due mesi).





Il Presidente Angelo Caruso ha parlato delle difficoltà operative (10 mesi su 12 in esercizio provvisorio) aggravato da un taglio di trasferimenti, da parte dello stato, di oltre 21 milioni di euro.

Nel corso della seduta, il Presidente, ha relazionato sulle azioni intraprese nei 67 giorni di governo negli ambiti dell’edilizia scolastica, della viabilità e della riorganizzazione dell’apparato amministrativo, esprimendo piena soddisfazione per i risultati già conseguiti, ricordando di aver ottenuto oltre 20 milioni di finanziamenti per strade e scuole, oltre la definizione dell'iter per integrare, nella struttura provinciale, un dirigente nel settore dell’edilizia.

Per quanto concerne le somme previste in bilancio, circa 134 milioni di euro, saranno in buona parte utilizzati per le scuole e la viabilità senza, tuttavia, tralasciare azioni ulteriori in altri settori. Il Presidente ha inoltre informato i presenti di aver inviato una nota alla Regione Abruzzo per la rimodulazione dei fondi dal masterplan per le strade della provincia dell’Aquila.

L’ordine del giorno è stato approvato da tutti i sindaci con la sola astensione del comune di Acciano nella persona del Sindaco Fabio Camilli.

A seguire il consiglio provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario – annualità 2017 e relativi allegati con la sola astensione del consigliere Fabio Camilli. Per quanto riguarda la cosiddetta “rotonda di Pratola Peligna”, il Presidente della Provincia Angelo Caruso, ha riferito di aver già acquisito la progettazione esecutiva dell’opera per una rapida realizzazione.

Con le deliberazioni approvate oggi, la Provincia, seppure in soli 60 giorni, avrà finalmente la possibilità di lavorare per i suoi 108 comuni.