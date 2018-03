Province abolite? No, sono vive e vogliono altri soldi

ABRUZZO. Un’interrogazione urgente al governo per chiedere di intervenire sulla manovra finanziaria e assicurare alle Province i fondi necessari alla loro sopravvivenza e alla prestazione di servizi importanti, come strade e scuole.

È l’iniziativa della senatrice dem Stefania Pezzopane, che raccoglie il grido d’allarme dei presidenti delle Province abruzzesi, preoccupati per il taglio dei fondi.

«Sono stata anch’io presidente di Provincia e conosco bene le difficoltà di gestione dell’Ente - ha dichiarato la senatrice- La riforma Del Rio non ha abolito le Province, ne ha ridisegnato compiti e funzioni, lasciando agli Enti competenze importanti».

Le Province abruzzesi attualmente gestiscono 5.989 chilometri di strade. La più estesa è la Provincia dell’Aquila, con 1.829 Km, la Provincia di Chieti ne ha 1.800 da gestire, quella di Teramo 1.600, quella di Pescara 760.

I metri quadrati di edilizia scolastica in tutta la regione Abruzzo ammontano a 747.755, molti dei quali in zone sismiche dove va garantita la massima sicurezza.

Ci sono poi le risorse umane. Nelle quattro Province lavorano attualmente 760 dipendenti, i cui stipendi potrebbero essere a rischio, come denunciamo le organizzazioni sindacali e gli stessi Presidenti degli Enti.

I tagli di risorse e di personale negli anni passati hanno già messo a rischio alcuni servizi, come la manutenzione delle strade e la programmazione del piano neve.

Si ricordano le conseguenze della nevicata del 18 gennaio scorso, il blocco delle arterie principali di comunicazione e il tragico epilogo dell’hotel di Rigopiano, dove non si riuscì ad inviare per tempo mezzi che liberassero la strada per mancanza di risorse adeguate.

«Bisogna evitare che tutto ciò possa ripetersi. Le Province debbono essere messe nelle condizioni di poter operare al meglio e di garantire servizi essenziali», spiega Pezzopane. «Per questo sono intervenuta con un’interrogazione parlamentare, ma sono a disposizione anche a presentare specifici emendamenti per correggere il tiro».

Intanto nei giorni scorsi in tutta Italia i lavoratori si sono fermati per lo sciopero nazionale indetto unitariamente dai sindacati del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil per denunciare «la 'migrazione forzata' di oltre 16 mila dipendenti da province e città metropolitane verso altri enti, una riduzione di spesa pari a 4,3 miliardi dal 2013 a oggi, 38 province 'ordinarie' in un pericoloso stato di squilibrio economico».

Tra le rivendicazioni del sindacato, anche la questione rappresentata dai centri per l’impiego, per cui si chiedono «risorse e la stabilizzazione dei precari».

«Organici ridotti all’osso per il blocco del turnover, confermato anche per quest’anno, un riflesso inevitabile sui servizi offerti ai cittadini, spesso cancellati, e sui restanti lavoratori, in alcuni casi senza stipendio da mesi», sottolinea la Funzione pubblica della Cgil.