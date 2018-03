Tari Vasto, che fine hanno fatto gli 830.743 euro avanzati?

VASTO. Lo scorso 2 maggio il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato il modulo MUD 2016 (modello unico di dichiarazione ambientale) utilizzato, anche dai Comuni, per denunciare alle Camere di Commercio i dati annuali relativi alla gestione dei rifiuti.



Il Movimento 5 Stelle è andato a spulciare le carte e coperto che il Mud presentato dal Comune di Vasto contiene tra l’altro i seguenti dati dei costi relativi ai rifiuti: Totale costi : 6.197.740 euro, Proventi della vendita di materiali : 54.000 euro, - Rimborsi consorzi per imballaggi : 120.000 euro.

Dunque la differenza tra il totale dei costi ed i ricavi è pari a 6.023.740 euro. Tale cifra, secondo quanto disposto dalla legge, deve essere bilanciata dai proventi della TARI che, essendo una tassa di scopo deve coprire, tutti e soli, i costi connessi allo spazzamento, alla raccolta, al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti.



«Risulta invece dallo stesso MUD», analizzano i 5 stelle, «che i proventi dalla TARI nel 2016 sono stati pari a 6.854.483, con un conseguente avanzo di 830.743 euro».

Da qui le domande dei pentastellati: che fine hanno fatto gli 830.743 euro della TARI avanzati dalla gestione? Esistono altri costi non riportati nel MUD 2016? E, se esistono, di quali costi si tratta? Come mai i ricavi derivanti dalla vendita di almeno 4000 tonnellate di materiali selezionati (carta, cartone, vetro, plastica e metalli) sono così ridicolmente bassi? (54.000 euro).

«Non avremmo posto queste domande al sindaco», assicurano i 5 Stelle, «se la sua Amministrazione avesse predisposto il Bilancio consuntivo della gestione rifiuti 2016, come peraltro prevede la legge. A seguito di questa grave inadempienza abbiamo comunque già presentato esposto alla Corte dei Conti. Invitiamo quindi il sindaco Menna a dare risposte, in conferenza stampa, portando numeri e non chiacchiere, affinché i cittadini che hanno versato la TARI siano adeguatamente informati sulla effettiva destinazione dei loro soldi. In mancanza di valide, o solo parziali giustificazioni, il saldo positivo di gestione dovrà essere riportato al 2017, come previsto dalla legge e, di conseguenza, i cittadini potranno beneficiare di uno sconto equivalente ai costi non giustificati.

Non vogliamo pensare che i fondi TARI siano stati illegalmente dirottati su altre voci di spesa, ma soltanto il Sindaco potrà dissolvere i dubbi che oggettivamente sorgono leggendo le cifre inserite nel MUD 2016».