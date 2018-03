Manoppello, tripla indennità al fortunato tecnico comunale. Dopo le proteste lo stop

MANOPPELLO. Nel mese di luglio il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca ha nominato, con un incarico a contratto, il “nuovo” responsabile dell’ufficio tecnico: l’ingegner Di Rosa, già tecnico comunale di fiducia dell’ex sindaco Gennaro Matarazzo, tanto criticato sia da De Luca che da Lucio Di Bartolomeo, attuale capogruppo di maggioranza, quando sedevano tra gli scranni dell’opposizione.

Già le modalità di scelta hanno lasciato molte perplessità, come denuncia Barbara Toppi, consigliera comunale gruppo consiliare Manoppello L'Alternativa: «Di Rosa ha partecipato ad una selezione pubblica per assumere un tecnico comunale part-time. Benché fosse arrivato primo un concorrente marsicano, con una forzatura, il sindaco ha preferito un usato “garantito”, assumendo il secondo classificato, ovvero Di Rosa, tracciando così una chiara continuità con la tanto criticata precedente amministrazione a marchio PD».

A pochi giorni dall’assunzione del tecnico, il Segretario Comunale è andato via inaspettatamente.

«Voci di corridoio», riferisce Toppi, «mormorano che ci sia un nesso tra i due eventi: pare che il Segretario, garante della legalità dell’azione dell’amministrazione comunale, non abbia visto di buon grado la forzatura del sindaco. Tutto ciò parrebbe confermato da una nota inviata dal Segretario al Sindaco nel suo ultimo giorno di lavoro, con la quale chiedeva la rettifica dei decreti di nomina dell’Ing. Di Rosa, con l'eliminazione della dicitura “Consultato il Segretario Comunale”».

Come da bando, al tecnico è stata affidata la responsabilità del servizio per l’Area Lavori Pubblici/Patrimonio, con la relativa l’indennità prevista per i responsabili di pari categoria (8.520 euro annui), ovviamente rapportata alle ore di servizio prestato (18 ore settimanali) e in aggiunta allo stipendio. Fin qui nulla di strano.

«Ma ad un mese dall’assunzione», racconta Toppi, è arrivata un’altra piacevole sorpresa per l’ingegnere: la Giunta Comunale (al completo) gli ha riconosciuto un'indennità aggiuntiva ad personam di ulteriori 8.400 euro annui, con tanto di effetto retroattivo dalla data di assunzione, “per le specifiche competenze professionali”, come si legge nell’atto di Giunta».

Il tutto sarebbe rimasto nei limiti di una pesante disapprovazione politica per aver strapagato un tecnico in passato più volte criticato dall’attuale maggioranza per lo stesso motivo, ma Toppi ha deciso di agire quando ha scoperto che, sin dalla sua assunzione, all’ingegnere era stata riconosciuta «anche un’ulteriore indennità di € 4.260 annui per la responsabilità ad interim dell’Area V “Urbanistica/ERP” (il cui posto è vacante), nonostante non vi sia alcuna norma nazionale, locale o contrattuale che lo consenta». Inoltre l’ARAN (che svolge l’attività di assistenza per le pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi) ha esplicitamente escluso la possibilità di riconoscere tale retribuzione ad un responsabile di servizio che già percepisce altra indennità.

Con una lettera inviata al Responsabile dell’Area Personale, al nuovo Segretario Comunale e al Revisore dei Conti, Toppi ha immediatamente diffidato la sospensione dell’erogazione di questa ultima indennità, minacciando la segnalazione alla Corte dei Conti per responsabilità erariale, qualora non si fosse provveduto in tal senso.

Minaccia che ha sortito i suoi effetti, visto che a soli 3 giorni dalla diffida, il Responsabile, determina n. 142 del 21 settembre, ha sospeso l'indennità all’ingegner Di Rosa.

«Nulla di personale contro il tecnico comunale, probabilmente ammaliato con false promesse economiche, mi stupisce però constatare quanta scarsa attenzione questa Amministrazione presti al denaro pubblico», chiude Toppi.



TOPPI HA TOPPATO?

«Ma quali tre indennità? – replica il primo Cittadino – Le prime due sono previste per legge, la terza, di soli 327,69 €, va a coprire interamente il servizio urbanistico. La passata Amministrazione aveva un Responsabile per ogni Area (ERP e LL.PP.), con un costo complessivo di € 52.628,28 annuo, oltre oneri, nonché spese per consulenze tecniche formalmente affidate, quantificabili in svariate migliaia di euro. Ad oggi, invece, l’Ing. Di Rosa assomma a se le funzioni sia di Responsabile dei Lavori Pubblici che dell’Urbanistica, con un carico di responsabilità e compiti sicuramente più gravoso rispetto al costo sostenuto, che ad oggi è pari a € 24.522,92 per anno, oltre oneri»

Il sindaco spiega che la spesa complessiva del dipendente in questione sarebbe stata di € 28.782,92 annui, oltre oneri, comprensiva dell’indennità di posizione aggiunta, «la stessa, pur risultando comunque inferiore a quelle risultanti da n.2 assunzioni, è stata sospesa da questa Amministrazione in attesa di un ulteriore riferimento normativo richiesto, poiché il documento ARAN portato a prova dalla Consigliera Barbara Toppi è un mero parere».

«Non ho mai criticato l’operato dell’Ingegnere, ma quello dell’Amministrazione - ribadisce De Luca - e le elezioni me l’hanno dimostrato. Devo solo ringraziare il Responsabile in questione perché, per soli 4.260,00€ in più all’anno, si sta assumendo la responsabilità di un’area, quella Urbanistica, molto importante per la predisposizione di programmi e progetti nevralgici per lo sviluppo del territorio. Spero vivamente che l’Ingegnere non rinunci alla sua carica, altrimenti ci ritroveremmo in una situazione particolarmente critica per il nostro Comune».