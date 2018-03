Nocciano, 4 consiglieri si dimettono: finita l’era del sindaco Mucci

NOCCIANO. Il vicesindaco di Nocciano, Lorenza Valerio, e i consiglieri comunali Nino Marchionne, in carica per la maggioranza, Vincenzo Palumbo e Aldino Rasetta, esponenti dell’opposizione, hanno rassegnato stamane le proprie dimissioni, firmate dinanzi a un notaio, da consiglieri del Comune di Nocciano, determinando la caduta della stessa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Mucci.

I consiglieri lamentano la mancanza di confronto e collegialità e si sono lamentati di quello che definiscono un atteggiamento del ‘tirare a campare’. Da qui la decisione di dare uno scossone.

«Oggi, con i colleghi Marchionne, Palumbo e Rasetta – ha dichiarato il vicesindaco Valerio – ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da consigliere comunale di Nocciano. Ho assunto tale determinazione, nella piena consapevolezza che tale atto porterà a una fine anticipata, seppur di pochi mesi, della consiliatura, per una serie di motivazioni gravi e fondamentali per il futuro del nostro territorio. La nostra decisione si è resa necessaria per il bene di Nocciano: da vicesindaco non potevo più continuare a ignorare una gestione della ‘cosa pubblica’ che era priva di qualsiasi confronto e collegialità. Nocciano, di fatto, è scomparsa da qualsiasi atto di programmazione provinciale, regionale e nazionale, anche rispetto a Comuni delle stesse dimensioni o, addirittura, più piccoli. Ormai eravamo entrati nel clima del ‘tirare a campare’ nell’attesa delle elezioni. In sintesi, ritengo che tutte le promesse del sindaco Mucci siano state disattese, a partire dalla pessima gestione del Castello Medievale, simbolo di Nocciano, una battaglia che, in particolare, il mio collega, il consigliere Nino Marchionne, ha condotto inascoltato in tutte le sedi possibili».



«Prendiamo atto della volontà del vicesindaco Valerio e del consigliere Marchionne – hanno aggiunto i consiglieri Palumbo e Rasetta -, che hanno avuto il coraggio e l’onestà di ammettere che il progetto della maggioranza attualmente in carica è ormai fallito. L’arrivo di un Commissario, seppur per pochi mesi, è sicuramente una conseguenza per tutti noi non piacevole, benchè necessaria, affinchè Nocciano finalmente possa voltare pagina e tornare a crescere».







«Amarezza» per il sindaco Lorenzo Mucci che sottolinea «la gravità del gesto compiuto dal vice sindaco Lorenza Valerio, che riporta il paese ad un clima che sembrava ormai superato. A sei mesi dall’inizio ufficiale della campagna elettorale per le comunali la scelta del vice sindaco Valerio interrompe il cammino dell’amministrazione proprio nel momento in cui si stanno raccogliendo i frutti di un duro lavoro, raggiungendo straordinari successi che forse qualcuno preferisce celare agli occhi dei cittadini. Tra i più importanti interventi su cui abbiamo lavorato fino a cogliere l'obiettivo sperato basterà ricordare la riconsegna della nuova sede municipale, l’efficientamento e completamento della pubblica illuminazione con sistemi a led, il piano di manutenzione degli asfalti, le imminenti adozione del PRG, realizzazione della mensa al piano terra della scuola dell’infanzia e demolizione della ex sede municipale per la realizzazione di un campetto polivalente. A ciò si aggiungano il reperimento di finanziamenti ministeriali ed europei pari a 477.000,00 euro per opere già realizzate e la partecipazione a due bandi, europeo e regionale, per 350.000,00 euro, per la creazione di un agrinido e all’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia».

Secondo il primo cittadino defenestrato le modalità del gesto farebbero pensare che il vice sindaco Lorenza Valerio «ha inteso anteporre le proprie ambizioni personali agli interessi dei noccianesi, trovando un’infelice collaborazione e complicità in una minoranza che si è sempre connotata, sin dall’inizio del mandato, per assenteismo, mancanza di proposte costruttive e sguardo sempre rivolto al passato».