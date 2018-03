Città Sant’Angelo, vittoria della minoranza su diritti edificatori

CITTA’ SANT’ANGELO. I consiglieri comunali di minoranza al Comune di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, Lucia Travaglini e Maurizio Valloreo si sono imposti per la modifica di un Regolamento sulla cessione dei diritti edificatori che la maggioranza aveva approvato precedentemente con criteri che secondo loro erano in contrasto con la legge in vigore.

E i tre hanno portato a casa il risultato.

Il testo adottato dalla maggioranza di centrosinistra, infatti, prevedeva la possibilità di cedere a privati i diritti edificatori comunali non solo per le finalità consentite da legge statale, ovvero riqualificazione e utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con conseguente contenimento dell' uso del suolo, ma anche per ottenere variazione di destinazione urbanistica di terreni.

La questione è stata oggetto di richiesta di modifica, per rispettare la ratio della legge statale, dopo che si è attenzionato il caso del procedimento per variazione urbanistica inerente la richiesta di una Società , Vista Immobiliare, per trasformare in residenziale un intero terreno agricolo di 3,6 ettari circa di uliveti in Via Colella.

L' iter di questa pratica infatti era partito proprio come cessione di diritti edificatori, pur mancando ancora il Regolamento, adottato ex post, ma con i vizi che la minoranza ha fatto eliminare.

Poi la pratica aveva ricevuto uno stop proprio dagli uffici comunali, che non accoglievano la proposta della stessa società a agosto 2016, ma dopo 7 mesi , dietro direttiva dell'organo politico, dava seguito alla procedura però classificandola come Programma Complesso. «Ma anche questo inquadramento è scorretto», assicurano dalla minoranza, «perché non permesso dal Regolamento sui Programmi Complessi del Comune di Città Sant'Angelo, che appunto vieta questo tipo di accordi su terreni agricoli. Insomma abbiamo cercato di rimettere ordine nelle questioni urbanistiche piu recenti, con il fine ultimo di evitare procedure alternative e più "snelle ", rispetto all' adozione del nuovo PRG che la politica angolana non riesce a partorire da decenni. Il Regolamento, così come modificato su nostra richiesta, permetterà ora unicamente di perseguire una politica di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, lasciando le variazione urbanistiche alle procedure canoniche, che prevedono passaggi atti a tutelare il territorio da speculazioni impattanti».