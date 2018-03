Ospedale Vasto, la sala emodinamica che non c’è scatena nuove polemiche nel Pd

VASTO. L’ospedale di Vasto non può essere in grado di fornire cure adeguate per mancanza di mezzi. Tra i tanti la mancanza di una sala di emodinamica impedirebbe interventi al sistema cardiovascolare anche in caso di emergenza, allungando i tempi di cura e di primo soccorso.

Non è una novità ma la polemica si è infervorata nuovamente sia perchè Paolucci a Vasto ha fatto campagna elettorale proprio promettendo la sala emodinamica e sia perchè le carte direbbero cose diverse dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate ai giornali.

«Io mi rifiuto di accettare una visione di futuro per la sanità nel nostro territorio con le pezze al sedere», ha detto Amato, deputata del Pd e promotrice del Comitato per la sala emodinamica a Vasto, in una recente conferenza stampa.

Insieme ad Angelo Bucciarelli (Pd), ex candidato sindaco, hanno mostrato per esempio la relazione inviata dal Dipartimento per la salute e il welfare della Regione Abruzzo in risposta ad una sollecitazione del Ministero della Salute dopo le istanze della stessa parlamentare del Pd sulla rete di emergenza cardiologica nel Vastese.



Nelle conclusioni del documento si legge che «in Abruzzo, con l'attuale organizzazione, oltre il 95% della popolazione si trova ad una distanza percorribile su gomma in meno di due ore da un centro di emodinamica e il 100% in elisoccorso».

Si aggiunge anche che «l'emodinamica di Chieti non può essere disattivata, in quando il P.O. di Chieti HUB di Cardiochirurgia e l'Emodinamica di Pescara, con il più alto volume di angioplastica della regione, è l'unica attiva nell'ambito aziendale della provincia di Pescara».



Alle critiche Paolucci ha fatto rispondere il direttore Angelo Muraglia che ha spiegato che non è affatto vero che il progetto di emodinamica a Vasto è morto ma che è stato realizzato per 8/10 e che al momento è solo sospeso e sul punto bisogna trovare un accordo con il vicino Molise, accordo che ancora non c’è.



Angelo Bucciarelli non ci sta e accusa: «continuano le mistificazioni e le prese per i fondelli. Continua la barzelletta degli “otto/decimi”, stavolta per bocca di chi per professione dovrebbe dire le cose realmente come stanno e non raccontare baggianate. Forse, il Muraglia, direttore del dipartimento per la salute della Regione Abruzzo, dovrebbe stare più attento quando assume certe posizioni che contraddicono le considerazioni inviate da lui stesso al ministero. Intanto c'è da sottolineare un fatto: perché il Muraglia fa rispondere, al Ministero, dall'Agenzia Sanitaria Regionale, quando la richiesta è arrivata a lui? Perché non si è assunto, come sarebbe stato più logico, la responsabilità di rispondere egli stesso al ministero, invece di rilasciare dichiarazioni avventate alla stampa? Ma entrando nel merito delle sue considerazioni: il Muraglia ci dice, in parole povere, che se il Molise non accetta di fare un acccordo di confine con Vasto, l'emodinamica non si fa. E per non passare per stupidi fino in fondo, ci è sembrato di capire che il Molise sia restia a fare questo accordo. A questo punto la presa per il culo dell'assessore Paolucci e del Muraglia verso i cittadini vastesi diventa macroscopica: Perché hanno comprato l'angiografo, come vanno ripetendo da oltre un anno, come hanno promesso in campagna elettorale, se siamo vincolati ad un accordo con Termoli? Perché le sceneggiate delle visite in ospedale per reperire spazi per l'allocazione dell'angiografo, se siamo vincolati dall'accordo col Molise?

Signori della Sanità abruzzese», conclude Bucciarelli, «state abusando della nostra pazienza, della pazienza di cittadini che non ne possono più della vostra mancanza di attenzione verso un intero territorio».







FEBBO: «PAOLUCCI LA VUOLE APRIRE A PESCARA»

Gli atti parlano chiaro e gli indizi portano a pensare che in realtà la volontà politica dell’assessore e della Regione sia quello di aprire la quarta emodinamica della regione a Pescara a discapito di Vasto.

«L’Ospedale San Pio di Vasto non avrà l’Emodinamica per decisione e volere di Paolucci e non del Ministero come si vuol far credere. E' quanto stabilito, deciso e scritto nella relazione sulla Rete Emergenza Cardiologica redatta dall’Agenzia Sanitaria Regionale. Emergono contraddizioni e gravi inesattezze. La prima è sul numero delle Emodinamiche oggi presenti e funzionanti in Abruzzo. Infatti oggi sono attive tre presso i Presidi ospedalieri di Chieti, Avezzano e Teramo e non a Pescara dove erroneamente viene riportato nella relazione. D’altronde proprio nel D.l. 70 Lorenzin è inserito la possibilità di avere proprio quattro emodinamiche in tutta la Regione Abruzzo. Ragione per cui è possibile attivare la quarta proprio nella parte sud dell’Abruzzo e non a Pescara che usufruisce già di quello presente nell'area Metropolitana. Infatti proprio il Direttore generale della ASL di Pescara, in ossequio alle linee programmatiche regionali previste nel decreto commissariale n.79, non lo ha previsto nel proprio atto aziendale, mentre con molta sottigliezza e scaltrezza il Direttore Muraglia lo giustifica con i numeri prodotti a Pescara. Quindi - chiede Febbo - è stato già deciso dove collocare il quarto? Paolucci sta preparando e pianificando la strada per metterla su Pescara a discapito del territorio di Vasto e del vastese che da anni rivendica uno strumento vitale presso il proprio ospedale? Quindi appare proprio strano come sia proprio l’assessore Paolucci e la sua Direzione a stabilire che il Presidio di Vasto non abbia i numeri di accesso necessari per ‘giustificare l’attivazione di una Emodinamica’».



SMARGIASSI (M5S) «VASTESE ABBANDONATO E NUMERI USATI PER DEPAUPERARE IL TERRITORIO»

Per il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5s) «le parole del Dirigente Muraglia, che parla di una mera interruzione del progetto, rappresentano a mio parere solo un insufficiente tentativo di coprire quelle che sono le tristi realtà che ormai tutti conoscono:



1)il vastese è ormai un territorio completamente abbandonato dal Governo regionale a guida D'Alfonso, che mostra assoluto disinteresse anche davanti a ben 15.000 persone che chiedono in sostanza pari opportunità e soprattutto dignità rispetto agli altri territori regionali. Che siano 15.000 o 100.000 le voci dei semplici cittadini non vengono ascoltate dal governo regionale a guida PD;



2) i numeri, i bacini di utenza, contano solo quando bisogna negare un importante servizio, quale la sala di emodinamica, ai contribuenti ( senza tener conto né delle esigenze dei malati né tanto meno delle difficoltà del personale medico e paramedico che lottano ogni giorno per provare a garantire al malato dignità nelle cure e nel trattamento), mentre quando bisogna perorare la costruzione di inutili scatoloni vuoti, quale il nuovo ospedale di Vasto, privi di servizi e competenze, si cerca in tutti i modi di far quadrare i dati ed i numeri magicamente si trovano



3)l'amministrazione comunale di Vasto, a guida Partito Democratico, non ha alcun peso specifico nel dialogo con gli omologhi regionali ma soprattutto non alza mai la voce rispetto a delle vere e proprie ingiustizie che ormai vanno avanti da troppo tempo. Purtroppo», conclude il Consigliere «le conseguenze delle scelte fatte da chi ha votato PD, sia a livello locale che regionale, si riflettono drammaticamente sulla pelle di tutti».