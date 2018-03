Pescara,  gli stati generali della mobilità urbana sulle vergogne della filovia

PESCARA. Sono stati avviati al Museo Vittoria Colonna gli "Stati generali della mobilità urbana" dall'assessore Stefano Civitarese Matteucci.

Questa mattina nella sala conferenze del Museo Colonna di Piazza primo Maggio, al tavolo dei relatori, coordinati da Fabrizio Montefusco, si sono alternati gli operatori delle applicazioni più diffuse del momento e che sostengono a vario titolo la mobilità sostenibile, ed in particolare: Moovit, per il trasporto pubblico, Bellamossa, con la sua estensione “Betterpoint” per premiare la mobilità sostenibile a Bologna, Ecopunti, la piattaforma che premia i comportamenti positivi operativa in particolare a Modena, Wecity, altra app di sostegno alla mobilità sostenibile, MyCicero per la prenotazione unica dei viaggi, Jojob e Flootta, per il car pooling aziendale, Clacsoon, per il tempo libero in città, la gita fuori porta o il tragitto casa-lavoro, e Easypark, il nuovo sistema di pagamento della sosta, da pochi mesi operativo anche a Pescara.

L’assessore alla Mobilità Stefano Civitarese Matteucci ha spiegato che Pescara aprirà una grande finestra sul futuro dei trasporti delle persone e delle merci: «per quanto ci riguarda, guardiamo a Pescara del 2027 che sarà molto diversa da quella che conosciamo oggi e sicuramente migliore. Il nostro impegno, a partire da queste giornate e per i prossimi anni, è di accompagnare e gestire il relativo processo di trasformazione».

Eventi portanti degli Stati Generali saranno due conferenze: la prima sul tema della Metropoli del medio Adriatico, che si terrà il 30 settembre, con una discussione sul quadro normativo e relativo alla pianificazione del contesto territoriale di un'area vasta che include una decina di comuni.

La seconda si svolgerà il 14 ottobre e costituisce la prima conferenza annuale sulla mobilità urbana, con diverse sezioni di lavoro in cui verranno esaminati i documenti di pianificazione oggi esistenti e in corso di perfezionamento, le aree strategiche attualmente in studio, i progetti esistenti e in corso di finanziamento e infine una particolare riflessione sugli scenari possibili nel contesto europeo e nazionale. Alla fine del mese di ottobre ci saranno due convegni dedicati al tema della città e la mobilità dal punto di vista sociale, commerciale e della sicurezza; un ampio spazio viene riservato al tema della mobilità e il contesto ambientale di riferimento, con una sessione aperta a tutti i contributi. Inizialmente saranno affrontate alcune strategie innovative della mobilità urbana, con un incontro dedicato alle nuove app e al tema della mobilità condivisa.



Un contributo determinante alla mobilità sostenibile di area vasta è atteso dall'incompiuta Filovia di Pescara, in costruzione irregolare dal gennaio 2009, nove anni fa, ideata nel lontano 1992, un quarto di secolo fa, in condizioni - già allora - incerte e problematiche sul percorso da servire e sul sistema di trazione da adottare.



I comitati sono stati scettici fin dal luglio 2006, quando Tullio Tonelli (oggi presidente di Tua), in qualità di presidente della commissione di gara bandita nel 2004, ha scelto un prototipo da due milioni di Euro, («un notorio fiasco internazionale», dicono i Comitati), ovvero il Phileas.

Si fidano ancora meno oggi sul parcheggio scambiatore Multisala a Montesilvano, che il PUMS definisce "già esistente" al servizio del filobus e sui bus a metano di imminente immissione in esercizio su un tracciato mai omologato a fini di sicurezza. Viceversa, l'assessore Civitarese mostra di riservare pieno affidamento agli addetti ai lavori della Stazione appaltante TUA S.p.A.

«Basterebbe fare un salto a Montesilvano, al parcheggio Multisala, appunto», dicono oggi i comitati, «oppure avvalersi di una salutare passeggiata a piedi sulla strada parco, per verificare agevolmente che non c'è nulla di reale nel dato relativo alle opere addirittura completate al 98 per cento, segnalato impropriamente alla Sezione nazionale di controllo della Corte dei Conti. O magari su Via Foscolo, sempre a Montesilvano, e a Via Silvio Pellico a Pescara. Ci vuole tanto a capire che su un tracciato senza marciapiedi a norma, accessibili a tutti, il filobus non potrà mai circolare? Ci vuole tanto a verificare che dopo nove anni di lavori irregolari e 18 milioni di euro spesi male sono stati fatti solo danni senza garantire uno straccio di servizio di trasporto ai cittadini?»