Comune di Avezzano: insediato il nuovo consiglio

AVEZZANO. L'insediamento del nuovo consiglio comunale di Avezzano e la convalida degli eletti è avvenuta nel pomeriggio nella sala consiliare del municipio nell'ambito della prima seduta del consiglio comunale.

«Grazie a tutti - ha detto il sindaco Gabriele De Angelis prima del giuramento - sono onorato e fiero di rappresentare questa città grazie soprattutto all'aiuto dei cittadini di Avezzano che ci hanno sostenuto. Siamo sereni e tranquilli - ha proseguito il nuovo sindaco - di quanto è stato stabilito dalla commissione elettorale e rispetteremo anche eventuali orientamenti da parte di altri giudici qualora dovessero essere presi; la cosa certa - ha concluso - è che Avezzano ha bisogno di governabilità».

Nell'ambito della seduta consiliare è stata eletta al primo turno Iride Cosimati alla presidenza del consiglio comunale.

«Sedere nei banchi come consigliere mi fa molto onore - ha detto l'ex sindaco Giovanni Di Pangrazio - le campagne elettorali servono a farci conoscere e soprattutto servono per guardare avanti nel rispetto della scelta dei cittadini che hanno voluto premiare Gabriele De Angelis. Abbiamo riconosciuto la legittimità della scelta del sindaco - ha poi detto l'ex sindaco Di Pangrazio - ma non possiamo condividere l'orientamento della commissione elettorale che ha mortificato la scelta di oltre 12 mila e cinquecento cittadini per cui io continuerò a lavorare duramente; ci siamo mossi anche in autotutela - ha concluso - chiedendo di rifare conti cercando di evitare il ricorso al Tar che però non è stato inevitabile».

Emilio Cipollone è stato eletto vice sindaco. A margine della seduta sono state comunicate anche le deleghe agli assessori: Katia Alfonsi assessore allo sport e all'agricoltura, Guido Gatti assessore alle attività produttive, Felicia Mazzocchi assessore al bilancio, Crescenzo Presutti assessore all'ambiente, Fabrizio Ridolfi assessore ai lavori pubblici e Angela Salvatore assessore al sociale.