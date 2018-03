Cimitero San Silvestro Pescara, verbale sbagliato «a favore del privato» perché il dirigente è in ferie

PESCARA «Il passaggio della gestione del cimitero di San Silvestro dalla Fidia ad Attiva si è risolto in un immenso pasticcio».

Per niente soddisfatto il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli che ha ufficializzato l’esito della Commissione Vigilanza, Controllo e Garanzia mentre dal Comune l’assessore Loredana Scotolati spiega che è tutto a posto e che è possibile provvedere alla sepoltura di defunti nel Cimitero di San Silvestro, come è già avvenuto ieri.

«Ormai siamo alla commedia degli ‘orrori e degli errori’», denuncia Antonelli dopo che pochi giorni fa il Consiglio comunale ha approvato da delibera inerente il ritorno anche della gestione del cimitero di San Silvestro nelle mani del Comune, ovvero della società in house Attiva, visto che il 3 luglio scadeva il vecchio Project Financing.

La delibera è stata approvata solo dopo un lungo dibattito e dopo essere stata corretta ed emendata dal centro-destra prevedendo, in particolare, ‘la volontà di avvalersi dell’opportunità di proroga al concessionario della sola vendita di opere realizzate e non assegnate, sino al recupero da parte del concessionario delle somme corrispondenti al valore delle concessioni residuali, da determinare alla scadenza della concessione in contraddittorio tra Fidia e Comune di Pescara’.

Succede però che il 4 luglio, giorno del passaggio di consegne, racconta Antonelli, il dirigente del settore, l’architetto Pierpaolo Pescara, si trovi in ferie, e vada in ferie anche il Rup Caruso, lasciando il cerino acceso in mano al Responsabile del Servizio Enrico Iacomini, e al Dirigente sostituto.

«Succede che il Dirigente Pescara avrebbe lasciato nel suo computer il file con il verbale da firmare con Fidia, ma il Responsabile Iacomini ignora quel file e pare che avrebbe utilizzato un secondo verbale esistente in una pen drive di Fidia», continua Antonelli.

«Il verbale portato da Fidia, dunque dal privato, lo firma Iacomini e lo firma il Dirigente sostituto. Chiaramente si tratta di un verbale di parte in cui si tutelano gli interessi del privato, in cui il Comune si assume tutti gli oneri e in cui, fra l’altro, Fidia avanza riserve nei confronti del Comune per un valore di 9milioni 200mila euro, fondamento consistente di un futuro potenziale contenzioso».

Non basta, perché intanto viene firmato un secondo verbale in cui si passa la palla ad Attiva, la quale però si ritrova di fatto, sino a oggi, senza loculi sufficienti da gestire e nel frattempo blocca le sepolture.

L’errore madornale viene scoperto già nel pomeriggio del 4 luglio, e tra porte sbattute e urla negli uffici, i Dirigente effettivo Pescara torna dalle ferie: «da quasi dieci giorni», continua Antonelli, «sta cercando di mettere pezze a colori a una situazione comica e drammatica al tempo stesso».

Ha già convocato la Fidia a due incontri per tentare di correggere il verbale in maniera pacifica e bonaria tra le parti, ma ovviamente Fidia non si è presentata, l’ultima volta lunedì scorso, 10 luglio.

«Mai si presenterà», prevede Antonelli.

Nel frattempo come ha confessato in Commissione proprio il Dirigente Pescara, il Comune si è riappropriato di circa 300 loculi, e ne ha consegnati i primi 128 ad Attiva la quale ha potuto riprendere solo ieri le sepolture ferme dal 28 giugno scorso.

«Chiaramente ora il Dirigente, dopo le attività del collaudatore amministrativo», continua Antonelli, «sta cercando una via d’uscita con l’avvocatura comunale. Alla seconda convocazione andata deserta, ha fatto inviare a Fidia una lettera di contestazione, o meglio di ‘precisazioni’, affermando che il verbale firmato con il Comune è frutto di un errore, e che esiste la delibera del Consiglio comunale approvata che sarebbe, a detta dei legali, sovraordinata rispetto a un semplice verbale firmato tra due tecnici in un ufficio, e dicendo chiaramente che, ‘sia la giunta comunale che il Consiglio hanno deciso di avvalersi della proroga del contratto con Fidia per la quota di immobili realizzati e non concessi, quindi tale quota non può essere riconsegnata all’Ente, né l’Ente può assumere la piena responsabilità esonerando la Fidia da qualunque altra responsabilità’, e a tal fine sta cercando di combinare un terzo incontro chiarificatore. Tuttavia è chiaro che la frittata è mezza fatta».





SCOTOLATI: «TUTTO A POSTO»

«Con gli ultimi provvedimenti amministrativi assunti progressivamente in questi giorni, il Comune ha assicurato la piena operatività del Servizio Cimiteriale dopo la conclusione, per naturale scadenza di termini, del Contratto di Progetto di Finanza sottoscritto con l’Impresa Fidia Srl».



«Infatti, dopo la determinazione presa dal Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 3 luglio, di affidamento del Servizio alla Società ATTIVA S.p.A. (società “inhouse” del Comune che già dal 2015 gestisce l’altro Cimitero di Colli Madonna), gli uffici hanno provveduto immediatamente, in data 4 luglio, ad assumere l’atto formale necessario per l’avvio delle attività. Il 10 luglio, dopo le indispensabili ricognizioni tecniche, gli uffici hanno provveduto, con atto, anch’esso necessariamente formale, ad assegnare ad ATTIVA, quali utilizzabili per le sepolture, i nuovi loculi (costruiti dalla Impresa Fidia Srl nel Cimitero di San Silvestro) già dotati di certificazione di idoneità statica, come accertato dal collaudatore tecnico/amministrativo».

--