Martinsicuro. Presentata la giunta del sindaco Massimo Vagnoni

MARTINSICURO. E’ stata presentata sabato, presso la Sala Consigliare del Comune di Martinsicuro, la squadra, Giunta e Consiglieri delegati dal Sindaco, che affiancherà il primo cittadino, Massimo Vagnoni, nella guida della Città. Questa la Giunta:



Giuseppina Camaioni, Vice-Sindaco con deleghe alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

Marcello Monti, Assessore con delega alle Politiche Sociali

Marco Bruno Cappellacci, Assessore con deleghe all’Ambiente e alla Protezione Civile

Monica Persiani, Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione del territorio

Alduino Tommolini, Assessore con delega al Bilancio, Patrimonio e Tributi



Rimarranno al momento in capo al Sindaco Vagnoni le deleghe all’urbanistica, al turismo, alla sicurezza e al personale. Per la Presidenza del Consiglio verrà proposto il Consigliere Emma Zarroli.



Assegnate anche deleghe con compiti specifici ai consiglieri Alessandra Pulcini (in materia urbanistica) Umberto Barcaroli (tematiche demaniali) Riccardo Fedeli (Commercio e rapporti con operatori della piccola pesca e pesca sportiva) e Alessandro Casmirri (Sport e politiche giovanili). Nelle prossime settimane verranno poi ulteriormente assegnati compiti specifici agli altri consiglieri (Umberto Tassoni, Cinzia Rossetti, Giorgia Di Biagio, Gabriele De Santis e Vilalba Cistola) che subentreranno agli assessori che si sono dimessi.

«In linea con quanto promesso in campagna elettorale ho provveduto ad assegnare deleghe non solo agli assessori, ma ad ogni consigliere, in modo da coinvolgere tutti nel difficile e stimolante compito di amministrare la nostra bella Città» ha dichiarato, nel corso della presentazione, il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.



«Consenso elettorale, competenza e rappresentatività del territorio, sono stati i criteri utilizzati per l’assegnazione ad ognuno di loro di compiti che possano garantire un’attenzione puntuale su tutte le tematiche amministrative. I delegati saranno poi sostenuti da commissioni tecniche esterne, composte da altri componenti non eletti, e da esperti dei vari settori che lavoreranno insieme per garantire la realizzazione puntuale ed adeguata del programma elettorale» ha proseguito il primo cittadino.



«Insomma, porteremo avanti una politica che punti sulla partecipazione nelle scelte pubbliche di tutti i cittadini attraverso un’azione costante di coinvolgimento. Auguro quindi un buon lavoro a tutta la mia squadra ringraziandoli per aver messo a disposizione della Città il proprio tempo e le proprie professionalità. Ai cittadini chiediamo di avere fiducia e di giudicarci per quello che riusciremo a fare e non solo per le persone che occuperanno i ruoli di consigliere e assessore» ha sottolineato Vagnoni.



«Ci aspettano anni in cui saremo chiamati a fare scelte importanti e coraggiose per il rilancio di Martinsicuro e Villa Rosa e per la risoluzione delle diverse criticità. La mia carica di Sindaco e quella di tutti i miei colleghi amministratori sarà perciò legata unicamente al raggiungimento di questi obiettivi. Lavoreremo quindi, a testa bassa, giorno dopo giorno, confrontandoci con chiunque voglia dare un contributo costruttivo, accettando tutte le critiche che dovessero arrivare, ma senza dare alcun credito a chi continua ad avere pregiudizi sulle persone e a giudicarci senza nemmeno averci visto all’opera” ha concluso, nel suo intervento, il Sindaco Vagnoni. “Il tempo delle chiacchiere fini a se stesse è finito: iniziamo a mettere in pratica ciò che abbiamo promesso ai cittadini».