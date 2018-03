Sgombero palazzine Ater: «pescaresi in mezzo alla strada e immigrati in comodi appartamenti»

PESCARA. «Gli immigrati in comodi appartamenti e i pescaresi in mezzo alla strada».

Quello che da mesi sembra solo uno slogan sempre uguale a se stesso da recitare per contestare l’emergenza umanitaria si sarebbe in realtà concretizzato qualche sera fa a Pescara, quando la città si è vista all’improvviso costretta ad affrontare l’emergenza abitativa di oltre 230 sfrattati dalle tre palazzine Ater nel cuore del Ferro di Cavallo.

Quello che è accaduto lo racconta l’associazione ‘Pescara Mi Piace’ che ha scoperto che nei giorni scorsi alcuni immigrati si sono insediati nel rione Villa del Fuoco, proprio nelle stesse drammatiche ore in cui 84 famiglie pescaresi sono finite in mezzo alla strada perché i loro alloggi popolari in via Largo di Borgiano sono stati dichiarati a rischio crollo.

Una coincidenza temporale che ha scatenato l’ira della gente e sovrapposto due situazioni diverse e complicate.

«I pescaresi hanno trascorso la notte in auto, o tra gli scarafaggi dell’ex Circoscrizione Castellamare, mentre i primi dei 1.114 immigrati compresi nell’ultimo bando della Prefettura hanno preso possesso di una palazzina libera di proprietà privata in via Tiburtina, al civico 146, affidati a una delle Cooperative che ha partecipato all’ultimo bando e che incasserà 35 euro al giorno, oltre Iva, per ciascun immigrato accolto».





Armando Foschi parla di «incoerenza» e «portata vergognosa»: «se la Prefettura e il sindaco Alessandrini sapevano che c’era una proprietà disponibile, seppur privata, proprio nel quartiere in cui si è verificato lo sgombero delle palazzine a rischio collasso, perché non l’hanno requisita per dare un riparo dignitoso alle 84 famiglie accampate e sparse tra Pescara, Chieti e Teramo? Non solo: perché il sindaco Alessandrini non ha ritenuto opportuno opporsi a un insediamento di presunti profughi in un quartiere tanto difficile quanto Rancitelli, ignorando persino l’appello del suo compagno di partito Moreno Di Pietrantonio? Sulla problematica sentiremo a breve i residenti per individuare le misure da adottare per manifestare il nostro dissenso».

«Ben 84 famiglie», continua Foschi, «non hanno neanche fatto in tempo a capire cosa ci fosse scritto sulle ordinanze di sgombero che praticamente si sono ritrovate già in mezzo alla strada, valige in mano e il cuore gonfio di ansia. Dopo 48 ore dallo sgombero, ancora giovedì sera oltre cento evacuati non sapevano dove andare a dormire: qualcuno è stato ‘deportato’ nel Villaggio Mediterraneo, a Chieti, qualcuno si è ritrovato tra gli scarafaggi nell’ex sede della Circoscrizione Castellamare, in viale Bovio, altri in piccoli alberghi, altri 100 sono addirittura tornati nelle case pericolanti per trascorrere la notte. Ovvero, pur sapendo del pericolo crollo, si sono viste costrette a rientrare per non dover trascorrere la notte non in macchina, ma sui marciapiedi, perché il sindaco Alessandrini non è riuscito a trovare loro una sistemazione secondo i tempi dell’emergenza. Un disagio assurdo, che pure poteva capitare. Peccato che quel disagio oggi abbia assunto il sapore della vergogna visto che nella notte alcuni cittadini ci hanno informato dell’arrivo, in una palazzina privata in via Tiburtina 146 del primo ‘carico’ umano di presunti profughi».

L’associazione esprime il proprio biasimo per «l’inadeguatezza amministrativa delle Istituzioni, a partire dal sindaco Alessandrini, incapace di tutelare gli interessi di quei pescaresi che pure lo hanno votato».

Foschi chiede che a questo punto il sindaco Alessandrini requisisca la palazzina disponibile in via Tiburtina 146, a fronte di un’emergenza delle proporzioni di via Lago di Borgiano, svuoti l’immobile e conceda gli appartamenti a parte delle 84 famiglie sgomberate.

«Nel frattempo chiediamo alla Prefettura di bloccare i successivi arrivi previsti su Pescara, di ufficializzare l’elenco delle strutture, anche private, candidate a ospitare i presunti profughi per utilizzarle a favore degli evacuati di via Lago di Borgiano».







FORZA ITALIA: «DESTINARE PARTE DEI FONDI DEL MASTERPLAN AD ALLOGGI»

«Lunedì presenteremo in Regione una proposta di legge per destinare parte dei fondi del Masterplan per risolvere l’emergenza dell’edilizia residenziale pubblica su Pescara. L’obiettivo è rendere disponibili subito almeno 5 milioni di euro per sistemare il patrimonio pubblico di Pescara e dare immediatamente una casa alle 84 famiglie di via Lago di Borgiano rimaste in strada perché 3 palazzine stanno per collassare».



Lo hanno detto il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e i consiglieri comunali Marcello Antonelli e Fabrizio Rapposelli per Forza Italia e Guerino Testa per la lista Pescara in Testa, nel corso della conferenza stampa convocata sull’emergenza in corso in via Lago di Borgiano.

«Con i 600mila euro annunciati dal Governatore D’Alfonso», dicono, «non ci faremo nulla, difficilmente riuscirà a dare le abitazioni per settembre. Nel frattempo Forza Italia chiede che venga subito convocato il Tavolo per l’Ordine pubblico e la Sicurezza per predisporre la task force che garantirà lo sgombero immediato delle case occupate abusivamente, quelle case, oggi più che mai, vanno assegnate a chi ne ha diritto. Infine attendiamo chiarimenti da Ater, Comune e Regione sull’enorme e ingiustificabile ritardo con cui si sono attivate le procedure dell’emergenza per l’evacuazione di via Lago di Borgiano, il 4 luglio, rispetto alla consegna della relazione da parte della Labortec che già il 14 giugno aveva ufficializzato almeno all’Ater le condizioni di estrema pericolosità delle tre palazzine».

«Sulla vicenda ci sono ancora troppi lati oscuri su cui va fatta chiarezza – ha esordito il capogruppo FI Antonelli -: la Labortec il 14 giugno aveva già definito un quadro preoccupante rispetto alle indagini strutturali condotte su tre palazzine di via Lago di Borgiano, che porta alle conclusioni cui si è giunti nelle settimane successive, ovvero al loro sgombero. Dunque già dal 14 giugno il committente di quelle indagini, ossia l’Ater, e forse la Regione e il Comune, avevano contezza delle conclusioni della Labortec, ovvero del problema strutturale dei fabbricati e la proposta di fare approfondimenti. E allora, se già dal 14 giugno si era a conoscenza della situazione di rischio, le cose si potevano organizzare meglio in 20 giorni? Noi pensiamo di sì, noi diciamo che gli Enti pubblici dovevano essere informati per trovare tempestivamente una sistemazione alternativa, in modo che ogni famiglia, insieme all’ordinanza di sgombero, avesse anche la propria destinazione. Qui abbiamo assistito al caos totale, con famiglie sistemate sulle brandine e trattate anche male. Dunque la prima questione su cui tutti gli Enti pubblici coinvolti, Ater, Comune e Regione, devono fare chiarezza con la città è la ragione di tanto ritardo e tanta confusione».