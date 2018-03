Biondi vara la giunta e si tiene la ricostruzione. Liris vice, Mannetti ai Trasporti

L'AQUILA. Esattamente due anni fa riceveva l’encomio da parte del presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, per il quale ha ricoperto pure il compito di Coordinatore della struttura di segreteria dell'Ufficio di diretta collaborazione del presidente, ieri è stata nomina nuovo assessore comunale a L’Aquila, delega ai trasporti.

Una nuova vita amministrativa per la rossa Carla Mannetti, avvocato aquilano, 50 anni, candidata alla regione nel 2008 nel Pdl, era stata nominata direttore regionale del settore Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica dal primo aprile del 2009 (Governo Chiodi), con il centrodestra.

È stata anche presidente della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo e sempre con Chiodi.

Con l’arrivo di D’Alfonso in Regione, Mannetti era tra i 12 direttori che poteva essere invitata a lasciare il suo posto ma non solo ci è rimasta ma ha conquistato talmente la fiducia di D’Alfonso che l’ha inserita tra i suoi fedelissimi. Una vicenda che tra le mura della Regione ha avuto nel corso dei mesi molte versioni ed ha incuriosito molti ma che ha pure consegnato a D’Alfonso l’ennesima stella per essere riuscito a conquistare la fiducia di un “avversario”.

Almeno fino a quando Mannetti non se n’è andata. Nell’autunno scorso sembrava lei la candidata giusta per ricompattare tutto il centrodestra e tentare di riprendersi L’Aquila dopo 10 anni di centrosinistra. Poi l’ha spuntata Pierluigi Biondi, «l’unico candidato possibile», si affrettò a dire proprio lei insieme a Giorgio De Matteis.



Adesso proprio il neo sindaco le ha affidato il settore di sua competenza Trasporti e Infrastrutture e mobilità ma anche sicurezza stradale, polizia municipale, politiche comunitarie e rapporti con le istituzioni.

Nella squadra anche altre 3 donne Sabrina Di Cosimo: (Politiche culturali, Istituzioni, Fondazioni, enti operanti nell’ambito della cultura, Creatività, Turismo), Annalisa Di Stefano (politiche economiche, finanziarie e di bilancio, razionalizzazione della spesa), Monica Petrella (politiche giovanili, Pari opportunità, riorganizzazione dei tempi e degli orari della città, Informatizzazione e innovazione tecnologica, Urp e semplificazione amministrativa)

Guido Quintino Liris sarà invece vice sindaco, con deleghe a Opere pubbliche, Patrimonio, Manutenzioni ordinarie e straordinarie, Lavori pubblici, Espropri, Sanità e Rapporti con l’Università.



Francesco Cristiano Bignotti si occuperà invece di Agricoltura, Politiche sociali, Politiche educative e scolastiche, Asili nido, Politiche abitative, Politiche per l’immigrazione, Assistenza alla popolazione, Politiche per gli studenti universitari, Partecipazione;





a Luigi D’Eramo vanno Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione, Ispettorato urbanistico;





ad Emanuele Imprudente Territori, Ambiente, Rifiuti, Gestione e manutenzione del verde pubblico, Attività estrattive, Energia, Protezione civile, Usi civici, Sicurezza urbana, Videosorveglianza, Gestione cimiteri;





ad Alessandro Piccinini Commercio, Attività produttive e Sportello unico per le attività produttive, Fiere, Politiche del credito, Sport – Gestione degli impianti sportivi, Politiche sociali dello sport, Grandi eventi sportivi, Contenzioso e Avvocatura.



Il sindaco Pierluigi Biondi ha invece tenuto per sé le deleghe alle seguenti materie: Risorse umane - Ricostruzione pubblica e privata - Programmazione e gestione operazione Restart - Smart city - Piano strategico - Città territorio - Società partecipate e relativo controllo analogo e strategico - Politiche per l’accessibilità - Rapporti con gli organi della ricostruzione, con i soggetti e gli strumenti della pianificazione sovraordinata – Coordinamento Piani e Programmi di fonte comunale – Affari generali e istituzionali.