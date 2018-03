Città Sant’Angelo, arriva il divieto per le partecipate: stop sponsorizzazioni

CITTA’ SANT’ANGELO. Dopo anni in cui dalla Società Linda Spa e Farmacia Comunale sono fuoriusciti lentamente ma costantemente oltre 100.000 euro per sponsorizzazioni ora arriva la parola fine.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata infatti presentata una mozione dai consiglieri comunali Lucia Travaglini, Maurizio Valloreo e Matteo Perazzetti proprio inerente il divieto di sponsorizzazione da parte delle partecipate dell'ente.

Dunque la novità farà si che questi soldi vengano utilizzati per ridurre costi di servizi troppi onerosi che l'ente fornisce alla comunità.

«Parliamo del Trasporto Scolastico, servizio a domanda a cui tante famiglie angolane hanno dovuto rinunciare proprio per l'esoso costo», spiegano i consiglieri comunali, «da domani i soldi per ridurre i costi ci sono, quelle che non ci sono più sono le scusanti dei nostri amministratori. Pensiamo solamente che la Farmacia Comunale, partecipata che gestisce il servizio, ha speso in tre anni più di 54.000€ di sponsorizzazioni, cioè esattamente 18.000 € annui, cifra più che sufficiente per permettere alle famiglie di poter accedere al servizio a prezzi più congrui. Abbiamo contestato questo uso disinvolto del denaro della partecipata, perché riteniamo che feste Birra, del Karatè, di musica, di street art e pullman per trasportarele bande, siano meno prioritari del risparmio delle famiglie».

Facendo due calcoli i consiglieri hanno scoperto che la Linda S.p.A. in poco più di 7 anni ha speso la cifra di 44.000€ circa di sponsorizzazioni: «una cifra che contrasta con i cospicui aumenti dell'aliquota TARI che le famiglie angolane si sono viste recapitare a casa. Soldi che ben si sarebbero potuti investire nello spinoso progetto della Porta a Porta».

Fin dal loro insediamento i consiglieri hanno contestato questo uso disinvolto che si è fatto del denaro pubblico: «anni e anni di spese di soldi pubblici , pagati dai cittadini con TARES, TARI, TARIFFE TRASPORTO, senza che nessuno avesse mai chiesto un controllo. Situazione ancor più inaccettabile proprio oggi che il comune, per ammissione della stessa amministrazione, ha un debito importante che sta ponendo l'ente in grave pericolo e non possiamo dunque assistere inermi a spese così ingiustificate che oltretutto la legge vieta e per questo la nostra battaglia vinta con gli strumenti che la democrazia ci fornisce, siamo sicuri, possa avere ricadute positive sull'intera comunità, vero nostro unico interesse».