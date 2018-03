Comune Pescara, Alessandrini schiacciato dalle faide interne. «Anche D’Alfonso l’ha abbandonato»

PESCARA. Lunedì notte in Consiglio comunale la maggioranza guidata dal sindaco Marco Alessandrini non è riuscita a trovare i numeri per approvare la delibera che affida la gestione del cimitero di San Silvestro ad Attiva.

E’ evidente che la maggioranza è in difficoltà con il gruppo Teodoro che fa ostruzionismo pur essendo ancora tecnicamente in maggioranza e frange nate in seno alla maggioranza e allo stesso Pd che nella guerriglia trovano

terreno fertile per avanzare le proprie richieste.

Il sindaco, che lunedì notte è tornato da Milano ed è stato accolto dall’ostilità del ‘suoi’ che hanno reso amara una delibera ‘semplice’ adesso ostenta tranquillità assicurando che il servizio cimiteriale a San Silvestro non verra' interrotto: con determina dirigenziale ieri il Comune ha provveduto ad affidare materialmente e provvisoriamente il servizio ad Attiva.

Ieri c’è stato anche un incontro con Fidia, fino ad oggi gestore dei servizi per la struttura, affinche' possa procedere a definire tutte le attivita' e operazioni in corso.

Ma Alessandrini ha lanciato qualche frecciata alla sua maggioranza spiegando che quello che è accaduto in aula «richiama tutti, nessuno escluso, ad una attenta riflessione sulla responsabilità a cui siamo tenuti su questioni così sensibili per la comunità».

«Stiamo facendo chiarezza - dice il sindaco - perché le beghe di Consiglio Comunale non possono finire per riflettersi sulla vita o, peggio, sulla dipartita delle persone, come in questo caso con la delibera che non ha avuto l'immediata esecutività. Nella mia esperienza politica non ho mai rivendicato ruoli individuali, né stellette da vantare lungo il percorso: sono a Palazzo di Città per lavorare e quello che abbiamo davanti è un momento davvero cruciale per concretizzare l'impegno di questi tre anni di amministrazione, per rimettere in rotta Pescara».





«ALESSANDRINI SI DIMETTA»

Per il centrodestra quello che è accaduto in aula mostra che Alessandrini non ha più i numeri: «ha il dovere di rimettere il proprio mandato in Consiglio comunale e aprire una crisi seria per capire se ci siano o meno ancora le condizioni per andare avanti. Oggi ha il dovere di dimettersi per salvare Pescara che versa in uno stato comatoso e preoccupante e per rendere conto ai pescaresi delle fratture createsi nella sua maggioranza tra cespugli e cespuglietti tutti alla ricerca di un posto al sole».



Il centrodestra domanda: se su un atto amministrativo non di portata politica né strategica, ma semplicemente un atto gestionale, ci si è trovati in mezzo a tante faide interne, tanto che il sindaco non ha avuto 17 consiglieri su cui poter contare, chissà cosa potrà accadere nei prossimi 28 giorni quando arriveranno in Consiglio comunale delibere, in quel caso sì, strategiche e di significato politico, come l’assestamento di bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il bilancio consolidato insieme del Comune e delle Società partecipate, poi tutta la sessione urbanistica, i provvedimenti del Master Plan per il nuovo Stadio, il Piano Sociale e il mercatino etnico, tanto caro a Sinistra Italiana.

Il centrodestra contesta anche il fatto che la Fidia, pur non avendo più alcuna titolarità sul cimitero di San Silvestro, sta comunque andando avanti con le tumulazioni delle salme, anche se il suo contratto con il Comune è scaduto alla mezzanotte di due giorni fa.

«Oggi noi chiediamo l’apertura di una crisi politica seria. La maggioranza del sindaco Alessandrini non esiste più – ha rintuzzato il capogruppo Testa della lista ‘Pescara in Testa’ – e l’episodio dell’altra notte non è stato isolato».

La mattina dopo, infatti, in Commissione Bilancio c’era la ratifica di una variazione di bilancio di 20mila euro per l’Indie Rocket Festival, manifestazione voluta da Sinistra Italiana, e la delibera non è passata: Testa, Forza Italia e il consigliere di maggioranza Simona Di Carlo hanno votato contro e il voto si è risolto 9 contro 6, e questa è solo una delle miccette accese sotto la sedia del sindaco Alessandrini.

Due sere fa il consigliere Giuseppe Bruno, Presidente della Commissione Finanze, volutamente non è stato presente in Consiglio comunale; Leila Kechoud, consigliere comunale e provinciale Pd, non c’era.





«D’ALFONSO HA CHIUSO IL SUO OMBRELLO»

«E’ chiaro – ha detto il consigliere D’Incecco – che ormai nella maggioranza c’è un’aria di smobilitazione generale». «La parentesi dell’amministrazione Alessandrini si è praticamente conclusa – ha aggiunto il consigliere Rapposelli –, la verità è che noi riproporremo il tema della sfiducia, ma all’interno della maggioranza non hanno il coraggio di andare oltre alla guerriglia, pur sapendo di danneggiare la città. Né potremo fare affidamento sui consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno evidentemente interesse a restare in aula per altri due anni».

«La lettura di quanto sta accadendo è chiara – ha chiosato Albore Mascia -: per Alessandrini si è chiuso l’ombrello politico di Luciano D’Alfonso che, se da una parte lo ha danneggiato per tre anni, visto che Alessandrini sarà sempre considerato l’ombra del Presidente, dall’altra parte lo ha concretamente protetto. Oggi, evidentemente, D’Alfonso non può più proteggerlo. Oggi tutti stanno pensando alla prossima campagna elettorale e Alessandrini paga lo scotto del patto scellerato fatto con forze politiche tanto diverse e difficili da tenere insieme».

«Dopo 3 anni di governo ecco che le “restituzioni elettorali” chieste da liste e listarelle che hanno appoggiato il PD per eleggere Marco Alessandrini sindaco», commenta la consigliera M5s Erika Alessandrini. «L’atteggiamento ostruzionistico della lista civica Teodoro-Pignoli ha iniziato a minare la solidità dell’intera coalizione di centrosinistra. E’ evidente che ormai il malcontento sulla gestione Teodoro ha cominciato a prevalere sull’unità d’intenti di questo centrosinistra. Farebbero bene i consiglieri di una maggioranza ormai defunta - conclude la pentastellata - a staccare la spina anche ad un Sindaco ormai vittima dell' accanimento terapeutico di chi vuole strappare qualche posto in giunta o "incaricuccio" politico. La nostra città non può essere governata sulla base di ricatti politici e ripercussioni che hanno a che fare più con le poltrone e gli incarichi che con il bene comune a cui si dovrebbe aspirare. Si dia fine a questo supplizio a spese della collettività, sfiduciando un sindaco senza maggioranza, senza idee e senza futuro».