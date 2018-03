Parlamento europeo. Marine Le Pen nei guai per frode: «fondi pubblici per suoi collaboratori»

PARIGI. L'ipotesi di reato è quella di abuso d'ufficio: Marine Le Pen, da deputata europea, avrebbe utilizzato fondi di Strasburgo per suoi stretti collaboratori. Da oggi, il suo lungo braccio di ferro con i magistrati, ha registrato una svolta: la presidente del Front National è formalmente indagata. Lunedì la Le Pen - che è entrata da qualche giorno per la prima volta in Assemblea nazionale come deputata - presenterà un ricorso. Per ora, denuncia "una violazione del principio di separazione dei poteri". La giustizia accusa la Le Pen di aver pagato la sua capo gabinetto al Front National, Catherine Griset, e la sua guardia del corpo, Thierry Legier, con i fondi dell'Europarlamento nel periodo 2009-2016. Per gli stessi fatti è sotto accusa anche come responsabile del partito. La deputata "ha contestato formalmente i capi d'accusa", ha riferito il suo avvocato Rodolphe Bosselut, anticipando il ricorso che sarà presentato lunedì, incentrato sulla violazione della separazione dei poteri: "Quest'inchiesta - ha protestato il legale della Le Pen - non può essere condotta oggi da giudici radicalmente incompetenti. Se ho infatti ben capito la logica della procedura, l'autorità giudiziaria dovrebbe preoccuparsi del lavoro dei parlamentari e definirne i limiti. E' la violazione del principio di separazione dei poteri".





Ad accusare il FN di aver messo a punto negli anni un sistema per pagare i suoi funzionari con fondi europei, facendoli figurare formalmente come assistenti degli eurodeputati, era stata proprio la commissione Ue su sollecitazione dell'Europarlamento. A finire coinvolti nell'inchiesta - che riguarda una quarantina di assistenti parlamentari - sono stati 17 eurodeputati FN, già nel 2015. Strasburgo ha quantificato in 5 milioni di euro su 5 anni il danno subito, basandosi sui rapporti dell'Ufficio europeo antifrode (Olaf). La Le Pen aveva sempre ignorato le convocazioni dei giudici parigini, prima invocando l'immunità da eurodeputata, poi la campagna elettorale in corso. Oggi, a detta dei suoi legali, si è recata come previsto all'appuntamento con i giudici del Polo finanziario della procura, ma si è limitata a leggere una dichiarazione da lei stessa redatta. Quando il magistrato le ha posto le domande, lei non ha risposto.