Trasporto scolastico Chieti, la scoperta del M5S: «il servizio non rispetta le norme»

CHIETI. Il MoVimento 5 Stelle di Chieti ha depositato una corposa interrogazione rivolta a sindaco e giunta con la quale i consiglieri comunali Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo puntano i riflettori sulla gestione del servizio di trasporto scolastico.

I due esponenti del MoVimento spiegano di essersi resi conto che le modalità con le quali il Comune svolge il servizio di trasporto per gli studenti delle scuole materne ed elementari non è conforme alle previsioni normative. E a questo punto chiedono spiegazioni.

«Innanzitutto il Comune si avvale del sistema di noleggio dei mezzi senza conducente che il Codice della Strada ammette solo per i veicoli dotati di 8 posti più conducente, in secondo luogo il servizio viene svolto richiedendo preventivi di spesa per periodi inferiori all'anno scolastico e, in alcuni casi, mese per mese o anche per periodi inferiori», dice Manuela D'Arcangelo.

Secondo Ottavio Argenio, questo sistema consentirebbe al Comune di aggirare illegittimamente le previsioni del D. Lgs. 50/2016 poiché il costo del servizio non può essere frazionato per periodi inferiori alla durata dell'anno scolastico ed addirittura consente di procedere, come è successo nel corso del 2016, ad affidamenti diretti ovvero senza svolgere neppure la procedura negoziata prevista per i contratti sotto soglia.

«Ci sembra evidente che questa situazione è causata dalla precarietà delle risorse finanziarie e dalla incapacità di questa Giunta di prevedere e di programmare un'azione amministrativa seria, credibile e responsabile – prosegue il capogruppo Argenio – soprattutto se consideriamo i recenti aumenti delle tariffe dei servizi scolastici tra i quali rientra anche il trasporto degli alunni delle scuole materne ed elementari».

«Con questa interrogazione – concludono i due portavoce – intendiamo innanzitutto sapere se Sindaco e Giunta erano al corrente delle modalità con le quali è stato gestito sino ad oggi il servizio ed in ogni caso, vogliamo conoscere le intenzioni di questa Giunta a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Alla luce delle risposte che ci verranno fornite, ci riserviamo inoltre di interessare i competenti organi giurisdizionali per accertare eventuali profili di responsabilità».