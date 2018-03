Consiglio Abruzzo, D’Alfonso va da Gentiloni e la seduta salta. M5S e Fi: «vergognoso»

L'AQUILA. La seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo prevista per questa mattina è saltata ed è stata rinviata a martedì prossimo 4 luglio.

Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo riunita stamani a Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila.

E' lo stesso presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio (fratello del sindaco di Avezzano, clamorosamente battuto al ballottaggio di domenica) a spiegarne le motivazioni: «abbiamo deciso di rinviare di una settimana i lavori principalmente perché il presidente della Giunta Luciano D'Alfonso è impegnato in un'importante riunione a Palazzo Chigi, poi perché sono riunite la prima e la seconda Commissione, che stanno esaminando progetti di legge di una certa importanza».

E’ così, tutti indaffaratissimi. Meglio rimandare.

Il Movimento 5 Stelle ha letto invece questa mattinata in modo diverso: «D’Alfonso è desaparecido e la sua assenza dimostra che la debacle amministrativa del Partito Democratico deve aver inferto il colpo di grazia. È già dalla sconfitta al referendum costituzionale che tra rinvii e discussioni inutili, il consiglio è ostaggio di un Non-Governo PD che trasuda debolezza strutturale e amministrativa».

Secondo i grillini tutti i consiglieri regionali («noi esclusi», assicurano), sarebbero già proiettati

verso le elezioni politiche: «l’unico pensiero di molti consiglieri, eletti dagli abruzzesi per migliorare la regione in cui vivono, è abbandonare la regione per la scalata al Parlamento. Se chi governa la regione ha altro a cui pensare, se l’obiettivo è solo accomodarsi su poltrone più grandi e più comode, si faccia da parte e lasci governare noi».

Anche il centrodestra parla di «maggioranza in frantumi» e di un «comportamento vergognoso» perché «non può essere un motivo di rinvio di una seduta consiliare la sola assenza del Presidente della giunta, dicono i consiglieri Lorenzo Sospiri, Gianni Chiodi, Paolo Gatti, Mauro Febbo e Emilio Iampieri.

«D’Alfonso offre un banale motivo istituzionale per 'evadere e scappare' dai lavori del Consiglio regionale ben consapevole di non avere più i numeri in aula per avviare i lavori consiliari considerato il brutto malumore serpeggiante tra i consiglieri e le assenze palesate all’indomani del pessimo e bruciante risultato elettorale raccolto dal Partito Democratico in tutti i ballottaggi» «Sono mesi che in Aula non portiamo leggi e provvedimenti importanti per il bene dell’Abruzzo».





«I BALLOTTAGGI NON C’ENTRANO»

Di Pangrazio ha invece evidenziato che nel corso dei lavori della Conferenza non è stato fatto cenno all'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative di domenica scorsa che, a L'Aquila e ad Avezzano (L'Aquila), hanno fatto registrare due ribaltoni a svantaggio del centrosinistra, coalizione che governa la Regione Abruzzo.

Al primo turno i due candidati, Americo Di Benedetto e Giovanni Di Pangrazio, fratello del presidente del Consiglio d'Abruzzo, avevano un largo vantaggio sugli sfidanti di centrodestra, eletti poi sindaci, Pierluigi Biondi e Gabriele De Angelis.

E’ vero poi che D’Alfonso era a Roma ad ascoltare Gentiloni e le sue promesse «immediate» post sisma al vertice di questa mattina a Palazzo Chigi con i presidenti di Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, con il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, e con il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio.

«L'obiettivo di questa riunione – ha spiegato - e' cercare di fare una fotografia il piu' possibile realistica della situazione, sapendo che e' stato fatto un lavoro enorme, viste le dimensioni e le tre crisi che si sono ripetute, e che questo lavoro ha partorito l'impianto di ricostruzione sul medio termine che forse non ha precedenti dal punto di vista delle risorse, delle potenzialita', delle facilitazioni, della dimensione di persone coinvolte in questo intervento e delle risorse mobilitate". "Per la gravita' di quello che e' successo, accentuata dal ripetersi dei momenti di crisi, dobbiamo ragionare non soltanto sull'impianto del medio lungo termine».







GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

All'ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del Consigliere Lucrezio Paolini (IDV) su "Formazione in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro"; interrogazione a risposta orale a firma del Consigliere Riccardo Mercante (M5S) sulle "Modalità di gestione dello stato di emergenza idrica nella provincia di Teramo da parte della Ruzzo reti S.p.a."; interpellanza a firma del Consigliere Domenico Pettinari (M5S) sul "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale della Regione e determinazione dell'emolumento erogabile in favore dello stesso"; interpellanza a firma del Consigliere Leandro Bracco (SI) sulla " Messa in sicurezza strada regionale n. 479 Sannite - Valle del Sagittario"; interpellanza a firma del Consigliere Sara Marcozzi (M5S) sullo "Stato dell'arte su finanziamento L.R. 57/2012". Successivamente è in programma la discussione sul progetto di legge relativo alle Legge di Stabilità Regionale 2017. Sono previste una serie di votazioni per l'elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In coda l'esame delle seguenti risoluzioni: a firma dei Consiglieri Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari e Gianluca Ranieri (M5S) sulla "Istituzione di una giornata della memoria atta a commemorare i meridionali morti in occasione dell'unificazione italiana"; a firma dei Consiglieri Emilio Iampieri e Mauro Febbo (FI) sulla "Tutela dei magistrati onorari"; a firma del Consigliere Mario Olivieri (AC) sulla "Pubblicazione elenco avviso Pubblico Housing sociale"; a firma del Consigliere Mario Mazzocca (MDP) sul "Piano delle Aree"; a firma del Consigliere Mauro Febbo (FI) sul "Trasferimento funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici"; a firma del Consigliere Pietro Smargiassi (M5S) sul "Decreto di soppressione reparti di Polizia stradale".







«’Vergognosi' e 'ai limiti della sopportazione' sono i tentativi delle opposizioni (Forza Italia e M5S) di strumentalizzare il rinvio della seduta odierna di Consiglio regionale, deciso per consentire al Presidente Luciano D'Alfonso - impegnato a Roma per una serie di importanti impegni istituzionali - di partecipare ai lavori consiliari, e per far si' che la prima e seconda commissione esaminassero e approvassero il progetto di legge sul recupero ai fini abitativi delle superfici accessorie, del quale sono co-firmatario, che cosi' potra' essere varato nella seduta del 4 luglio».

La replica alle accuse delle opposizioni e' firmata Alberto Balducci, vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale.

«Al M5S, che vaneggia di un 'Consiglio regionale che da sei mesi non produce atti concreti'», aggiunge, «suggerisco di rileggere il resoconto dell'ultima seduta, quella del 6 giugno (solo per citarne una): 'E' stato approvato a maggioranza il progetto di legge in materia di Soccorso Alpino e Speleologico. Approvati tre provvedimenti amministrativi che riguardano le Ater di Pescara, L'Aquila e Lanciano e il piano di assetto naturalistico della Riserva Naturale 'Sorgenti del Vera'».