Ballottaggio ad Avezzano, Di Pangrazio ottimista per la vittoria

AVEZZANO. Sarà ballottaggio nel Comune di Avezzano tra Giovanni Di Pangrazio candidato del centrosinistra, e Gabriele De Angelis, della coalizione civica Insieme sostenuta anche dal centrodestra. Infatti nonostante il distacco dell'uscente e ricandidato sindaco di Avezzano di circa 11 punti, dall'altro contendente, non e' riuscito a centrare la vittoria al primo turno.

Su 47 sezioni scrutinate (48 quelle complessive) Di Pangrazio si e' attestato al 44,48% (10.854 voti) con De Angelis al 34,9% (8.535 voti). Rimane una sezione da scrutinare, la numero 21 che si trova alla struttura Noesis. Le schede sono state inviate al tribunale di Avezzano.

E così il sindaco uscente si sente già la vittoria in tasca così come ha scritto sulla sua pagina Facebook: «rimonta? Missione impossibile». Anche il fratello, Giovanni Di Pangrazio, presidente del Consiglio Regionale in quota Pd, dà per certa la sua vittoria.





Intanto il Movimento 5 Stelle, che alla vigilia del voto aveva denunciato tentativi di boicottaggio da parte degli avversari (come il caso dei manifesti strappati e il video diventato virale sul web), si è fermato all’8,05% per un totale di 1.965 voti.

E se Eligi tace parlano invece gli attivisti di Marsi 5 Stelle, uno dei tre meet up della città: «dopo il successo elettorale conseguito alle ultime regionali che ci attestava oltre il 20%, i numeri di questa tornata elettorale hanno un sapore amaro, quello della sconfitta. Un risultato questo che ci conferma la nostra convinzione che la scelta riposta dal Consigliere Gianluca Ranieri nelle belle speranze di un candidato sindaco, Eligi per l’appunto, non si è rivelata la scelta più opportuna e vincente, così come da noi anticipato».

«L’aver deliberatamente trascurato inoltre le candidature offerte dai Marsi 5 Stelle, candidature che potevano raccogliere i consensi in frazioni della città, quali Cese e Paterno e anche altre zone popolose della nostra città hanno sicuramente fatto la differenza».

Gli altri sfidanti: Leonardo Casciere 6,77% (1654 voti), Stefano D’Andrea 3,79% (926 voti) e Nazzareno Di Matteo 1,89% (463 voti).

Eligi (M5s) invece ha detto: «La nostra competizione elettorale finisce qui, giorno in cui Avezzano ha finalmente una vera opposizione che sarà l'occhio vigile dei cittadini nell’Istituzione. Il nostro progetto politico oggi fa un salto di qualità che ci permetterà di essere più efficaci nell’intervenire sui bisogni della nostra comunità. Siamo rammaricati dall'aumento dell'astensione fra i votanti. Questo dato conferma come il proliferare di liste non è sinonimo di consenso ma è solo un modo cinico ed opportunistico di puntare alla vittoria e che peserà sull’efficacia e sulla stabilità della futura Amministrazione cittadina.

I due candidati che andranno al ballottaggio rappresentano due facce dello stesso modo di fare politica, un modo che non ci appartiene e che bocciamo fermamente. Anche per questo, il Movimento 5 Stelle non farà alcun apparentamento in vista del secondo turno. Oggi festeggiamo questo ulteriore passo in avanti».









Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi DI PANGRAZIO GIOVANNI 10.854 44,48 UNIONE DI CENTRO 2.261 9,49 LISTA CIVICA - IO STO CON AVEZZANO 2.090 8,78 PARTITO DEMOCRATICO 1.903 7,99 LISTA CIVICA - PER AVEZZANO 1.425 5,98 LISTA CIVICA - AVEZZANO GIOVANE 1.145 4,81 LISTA CIVICA - AVEZZANO AL CENTRO 1.136 4,77 ABRUZZO CIVICO 1.057 4,44 LISTA CIVICA - CANTIERE POPOLARE 606 2,54 LISTA CIVICA - DEM PER AVEZZANO 356 1,49 LISTA CIVICA - AVEZZANO FUTURA 271 1,13 Totale 12.250 51,46 DE ANGELIS GABRIELE 8.535 34,98 LISTA CIVICA - AVEZZANO RINASCE 1.876 7,88 LISTA CIVICA - AVEZZANO POPOLARE 1.638 6,88 LISTA CIVICA - FORZA AVEZZANO 1.523 6,39 LISTA CIVICA - INNOVAZIONE PER AVEZZANO 1.015 4,26 LISTA CIVICA - AVEZZANO INSIEME 875 3,67 LISTA CIVICA - PARTECIPAZIONE POPOLARE 857 3,60 LISTA CIVICA - AVEZZANO SOSTENIBILE 384 1,61 Totale 8.168 34,31 ELIGI FRANCESCO 1.965 8,05 MOVIMENTO 5 STELLE.IT 1.258 5,28 CASCIERE LEONARDO 1.654 6,77 LISTA CIVICA - PROGETTO LEONARDO CASCIERE 816 3,42 LISTA CIVICA - IL SOCIALE NEL CUORE 190 0,79 LISTA CIVICA - SENZA PADRONI 67 0,28 LISTA CIVICA - IDEE IN COMUNE 49 0,20 Totale 1.122 4,71 D'ANDREA STEFANO 926 3,79 LISTA CIVICA - RA RICONQUISTARE AVEZZANO 708 2,97 DI MATTEO NAZZARENO 463 1,89 LISTA CIVICA - LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE 297 1,24

Totale voti candidati sindaco 24.397 Totale voti liste 23.803