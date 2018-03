L’Aquila, Di Benedetto festeggia, D’Alfonso ci crede ma è ballottaggio

L’AQUILA. Sarà ballottaggio a L’Aquila tra Americo Di Benedetto (centrosinistra) e Pierluigi Biondi (centrodestra).

Il primo ha raggiunto il 47% delle preferenze e per poco non è riuscito a salire a palazzo di città al primo turno.

Biondi si è fermato intorno al 35%, scalzando comunque nettamente gli altri avversari.

Al 6,2 Carla Cimoroni, solo il 4,8 per Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle.

Deludente 2,7% per Nicola Trifuoggi, ex vice sindaco di Massimo Cialente che poche settimane fa ha lasciato il Comune per lanciarsi in questa nuova avventura politica in solitaria. Alla fine è rimasto al di sotto delle mille preferenze.

Ancora peggio è andata all’ex maanager della Asl, Giancarlo Silveri, intorno all’1,5% delle preferenze, per circa 700 voti.

Quello del capoluogo abruzzese è di sicuro un “caso scuola” per diversi motivi.

Difficile prevedere un esito così schiacciante a vantaggio della coalizione che ha governato già per due mandati e, dunque, per tutto il periodo della contestatissima ricostruzione post terremoto 2009.

Tra inchieste per corruzione e problemi di gestione gli Aquilani hanno dimostrato in maniera netta di aver promosso a pieni voti l’amministrazione del Pd e del sindaco uscente Massimo Cialente.

Il voto di rottura non ha funzionato nonostante la città sia ancora una città “deportata”, nonostante l’incredibile incognita del Progetto Case, i rifugi pagati a peso d’oro ed oggi già marci da abbattere o riconvertire spendendo altri soldi.

«E’ un risultato che ci fa ben sperare per la prossima competizione elettorale», commenta a caldo Di Benedetto. «La campagna elettorale fatta fino ad ora è stata lunga e impegnativa, soprattutto per il gran numero di candidati che però ci fa sperare in un contesto cittadino più partecipe e soprattutto consapevole. Oggi possiamo essere felici di questo primo successo – continua Di Benedetto - che premia l’impegno profuso fino ad ora e per questo il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno aiutato e che dovranno continuare a supportarmi; ma il mio ringraziamento più sentito va a tutti gli elettori, a tutti gli aquilani che sono andati alle urne consapevoli che il prossimo governo di questa città avrà un ruolo cruciale per il nostro futuro».

«Straordinaria e non scontata l’affermazione di Americo Di Benedetto a L’Aquila», commenta il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, «che può raccogliere l’eredità della cultura di governo impostata da Massimo Cialente, e grazie a un centrosinistra ampio ha dimostrato tutto il suo valore in una intensa campagna elettorale iniziata con le primarie. Sono fiducioso che il suo impegno trovi il suggello della vittoria finale».





«E’ ancora presto e dobbiamo attendere i ballottaggi di alcune città importanti per la nostra Regione come L’Aquila e Avezzano ma, comunque, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati positivi raggiunti», ha commentato il Segretario del Pd Marco Rapino. «A L’Aquila Di Benedetto supera il 47% sfiorando di poco la vittoria al primo turno e la lista del Partito Democratico raggiunge un risultato eccezionale. Ad Avezzano andremo al ballottaggio con un risultato al primo turno pari al 44% e Luciano Di Lorito, Sindaco uscente di Spoltore, viene riconfermato al primo turno con oltre il 60%. Tante le riconferme a partire da Tollo con Angelo Radica e Giuliano Teatino con Andreacola Nicola, mentre il Pd avanza in Provincia dell’Aquila. Questi dati dimostrano che i nostri sindaci uscenti hanno riottenuto la fiducia degli elettori e che la buona amministrazione e la competenza rappresentano, oggi, l’unica ricetta per contrastare i populismi».





Giancarlo Silveri, ha spiegato che mercoledì 14, terrà una riunione per «proseguire l’attività che ha avviato da anni e compiere una prima analisi delle elezioni, soprattutto in termini formativi - spiega - Nel percorso di questa associazione c’è stato questo evento, con questi risultati, che insegnamenti ci dà? Di certo posso dire che continueremo a divulgare il nostro programma, che riteniamo utile per la città».

Quanto agli scenari per il ballottaggio, «parlerò con le amiche e gli amici del nostro movimento e vedremo se muoverci e come muoverci».

ALLE ORE 15 MANCA ANCORA UNA SEZIONE (80 SEGGI SU 81)

Questi i risultati definitivi per le elezioni comunali dell’Aquila (80 seggi scrutinati su 81). Lo scrutinio del seggio 72 (Musp di Gignano) sarà completato dall’ufficio centrale. Si tratta di dati provenienti delle sezioni elettorali e dunque ufficiosi.







CANDIDATI SINDACI

Americo Di Benedetto Voti 18.275 (47.01%)

Pierluigi Biondi Voti 13.967 (35.93%)

Carla Cimoroni Voti 2.441 (6.28%)

Fabrizio Righetti Voti 1.889 (4.86%)

Nicola Trifuoggi Voti 1.049 (2.70%)

Giancarlo Silveri Voti 774 (1.99%)

Claudia Pagliariccio Voti 477 (1.23%)



LISTE

Partito Democatico Voti 6.470 (17.13%)

Forza Italia Voti 3.899 (10.31%)

Il Passo Possibile Voti 3.236 (8.57%)

Noi con Salvini Voti 2.564 (6.79%)

Meloni Fratelli d'Italia Voti 2.190 (5.80%)

Democratici e Progressisti Articolo Uno per L'Aquila Voti 1.753 (4.64%)

Benvenuto Presente 99 Voti 1.521 (4.03%)

Democratici e Socialisti per L'Aquila e Frazioni Voti 1.506 (3.99%)

Cambiare Insieme Voti 1.498 (3.96%)

L'Aquila Sicurezza Lavoro Voti 1.477 (3.91%)

Movimento 5 Stelle Voti 1.476 (3.91%)

Abruzzo Civico Voti 1.418 (3.74%)

L'Aquila Futura Voti 1.400 (3.71%)

Socialisti e Popolari per L'Aquila Voti 1.034 (2.74%)

L'Aquila Chiama chi Ama L'Aquila Voti 859 (2.26%)

Territorio Collettivo Voti 851 (2.24%)

L'Aquila Bene Comune L'Aquila a Sinistra Voti 830 (2.20%)

Riscatto Popolare Voti 823 (2.18%)

Unione di Centro Voti 778 (2.06%)

Progetto Trifuoggi per L'Aquila Voti 778 (2.06%)

L'Aquila che Vogliamo Voti 494 (1.31%)

Rivoluzione Cristiana Voti 411 (1.09%)

Casapound Italia Voti 369 (0.98%)

Città Territorio L'Aquila Voti 146 (0.39%)