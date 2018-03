Elezioni Ortona, testa a testa Marchegiano e Castiglione: sarà ballottaggio

ORTONA. Tra i sette candidati sindaco a Ortona - ente che era commissariato dopo le dimissioni del primo cittadino Enzo D'Ottavio - saranno solo Leo Castiglione (Il Comune delle Idee, Cittadini Consapevoli e L'alternativa c'e') e Giorgio Marchegiano (Ortona Cambia, Abruzzo Civico, Il Faro e Ortona Democratica) a contendersi la carica di primo cittadino al ballottaggio di domenica 25 giugno.

Castiglione ha ottenuto infatti il 24,4% dei voti, mentre Marchegiano il 23,2%.

Castiglione eletto alle ultime elezioni nella coalizione di centrodestra tra le fila della lista civica "Insieme per Cambiare", lo scorso anno ha abbandonato il gruppo ed è diventato consigliere indipendente.

«E’ un'emozione indescrivibile», ha commentato Marchegiano, , avvocato di 28 anni, uno dei fondatori del progetto Civico Ortona Cambia, già membro della direzione nazionale dei giovani democratici. «Abbiamo dimostrato quanto valgono le competenze, le idee e la forza di volontà. I giovani non sono il futuro di Ortona; sono il suo presente».

Niente da fare invece per Peppino Polidori (Forza Italia, Ortona Progetto Futuro, Si' per una nuova Ortona), Angelo Di Nardo (Fratelli d'Italia-An, Noi con Salvini e Bene Comune per Ortona), Rinaldo Veri (Pd, Ortona Bene Comune e Uniti con Veri'), il figlio del senatore Tommaso Coletti, Gianluca Coletti (Ortona Popolare) e Tiziano Torzi, di area civica, con la lista Svolta Ortona.

Alla vigilia delle elezioni c’era stata polemica per il fatto che Coletti, vice segretario provinciale del Pd, avesse deciso di staccarsi dal suo partito per correre praticamente da solo.





Una decisione che evidentemente non ha fatto bene, in termini di voti, né al Partito Democratico né a Coletti stesso che era stato criticato dal suo gruppo.

«Quando si fa parte di una comunità politica, con la quale, tra l’altro, si sono consumate carriere ed incarichi, bisognerebbe essere solo riconoscenti e dare una mano», aveva detto il commissario del partito ortonese Camillo D’Alessandro. «Il punto è che il PD, ma soprattutto la Città di Ortona, non sono di proprietà né di un cognome, né di una famiglia».

Proprio su Ortona lo stesso presidente D’Alfonso ha ammesso che c’è molto lavoro da fare: «dobbiamo rifertilizzare e creare una nuova stagione di responsabilità. Bisogna tornare a scommettere sull’immaginazione, sulla programmazione e sulla radicalità programmatica».



«Hanno vinto quei dirigenti del centrodestra abruzzese che hanno lavorato per dividere. Se ci fossimo presentati uniti, come inizialmente stabilito, saremmo al ballottaggio con ottime possibilità di vittoria», ha detto Angelo Di Nardo, candidato a sindaco di Ortona alla guida della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Noi con Salvini e lista civica Libertà e Bene Comune per Ortona, «C'era l'accordo sul mio nome per una candidatura unitaria del centrodestra - prosegue Di Nardo - ma poi qualcuno ha scelto di prendere altre strade e adesso dovrà assumersi le proprie responsabilità».

Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi CASTIGLIONE LEO 3.239 24,44 LISTA CIVICA - IL COMUNE DELLE IDEE 1.420 11,38 LISTA CIVICA - CITTADINI CONSAPEVOLI 1.247 9,99 LISTA CIVICA - L'ALTERNATIVA C'E' 220 1,76 Totale 2.887 23,13 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 21,78 MARCHEGIANO GIORGIO 3.079 23,23 LISTA CIVICA - ORTONA CAMBIA 1.214 9,72 ABRUZZO CIVICO 639 5,12 LISTA CIVICA - IL FARO 430 3,44 LISTA CIVICA - ORTONA DEMOCRATICA 268 2,14 Totale 2.551 20,44 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 19,24 VERI RINALDO 2.405 18,14 PARTITO DEMOCRATICO 939 7,52 LISTA CIVICA - ORTONA BENE COMUNE 689 5,52 LISTA CIVICA - ORTONA CON VERI SINDACO 674 5,40 LISTA CIVICA - UNITI CON VERI SINDACO 182 1,45 Totale 2.484 19,90 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 18,74 POLIDORI PEPPINO 2.107 15,89 LISTA CIVICA - FORZA ORTONA 1.223 9,80 LISTA CIVICA - ORTONA PROGETTO FUTURO 601 4,81 LISTA CIVICA - SI PER NUOVA ORTONA 462 3,70 Totale 2.286 18,32 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 17,25 DI NARDO ANGELO 1.561 11,77 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 561 4,49 NOI CON SALVINI 479 3,83 LISTA CIVICA - LIBERTA' E BENE COMUNE PER ORTONA 357 2,86 Totale 1.397 11,19 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 10,54 COLETTI GIANLUCA 677 5,10 LISTA CIVICA - ORTONA POPOLARE 704 5,64 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 5,31 TORZI TIZIANO 184 1,38 LISTA CIVICA - SVOLTA ORTONA 169 1,35 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 1,27

Totale voti candidati sindaco 13.252 Totale voti liste 12.478