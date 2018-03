A Spoltore vince Luciano “panzer” Di Lorito

SPOLTORE. Plebiscito nemmeno troppo annunciato per Luciano Di Lorito a Spoltore (Pd). Una vittoria che vale doppio perchè è una piena riconferma per la sua amministrazione che aveva già fatto il pieno alle precedenti amministrative.

Praticamente invariata la squadra e le candidature evidentemente quelle giuste a giudicare dai risultati.

Non la pensava così la sfidante Marina Febo (liste civiche di centrodestra) che aveva attaccato proprio su questo punto il sindaco uscente: «da 30 anni sempre le stesse facce», aveva detto contestato il dominio del Pd.

Ininfluente anche la scoperta alla vigilia di una dichiarazione patrimoniale infedele da parte di un candidato Pd tutt’altro che di secondo piano.

Alla fine Di Lorito vince con 5838 voti pari al 59,4%, Marina Febo si ferma al 29,74%.

Speravano in qualcosa di più e di diverso i 5 stelle con Filomena Passarelli che si è fermata al 10,81%. Anche in questo caso i grillini sono stati penalizzati dal curriculum politico breve dei candidati e dal troppo recente impegno pubblico pagando con i voti la poca esperienza pratica in politica ma anche di storia personale pubblica in alcuni casi inesistente.

«Prendo atto del risultato del voto di ieri a Spoltore e auguro buon lavoro al rieletto sindaco Di Lorito», ha commentato a freddo Febo che si dice comunque soddisfatta.

«Il voto di ieri», dice, « lancia dei messaggi chiari, primo tra tutti, il fatto che il 37% dei cittadini di Spoltore, un numero enorme, è talmente sfiduciato che rinuncia all’esercizio del voto, determinando purtroppo il futuro dell’intera città. E poi, il fatto che la maggior parte dei cittadini alle urne abbia preferito non cambiare, scegliendo di rimanere nelle condizioni che conosciamo bene. Oggi, nelle strade di Spoltore, non c’era un solo dipendente comunale al lavoro come è invece accaduto nelle settimane prima del voto. Continuiamo a credere con forza nella necessità di una città migliore. Noi lavoreremo sempre per una amministrazione vera e trasparente. In un sistema che apprezza un Pd pieno di portatori di voti e appoggiato da personaggi noti all’opinione pubblica per responsabilità gravi verso la collettività, sono onorata di continuare a rappresentare una minoranza che non rinuncia a credere nei valori della sana amministrazione, nell’interesse esclusivo dei cittadini».





Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi DI LORITO LUCIANO 5.838 59,44 PARTITO DEMOCRATICO 3.340 35,36 6 LISTA CIVICA - INSIEME 1.458 15,43 3 LISTA CIVICA - SCEGLI SPOLTORE 524 5,54 1 LISTA CIVICA - AVANTI SPOLTORE 335 3,54 - Totale 5.657 59,90 10 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 57,60 FEBO MARINA 2.921 29,74 LISTA CIVICA - #NOI PENSIAMO IN COMUNE 894 9,46 2 LISTA CIVICA - NUOVA PRESENZA 889 9,41 2 LISTA CIVICA - PRIMA SPOLTORE 424 4,48 - LISTA CIVICA - CINQUE BORGHI 399 4,22 - LISTA CIVICA - SPOLTORE AMICA 166 1,75 - Totale 2.772 29,35 4 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 28,22 PASSARELLI FILOMENA 1.062 10,81 MOVIMENTO 5 STELLE.IT 1.015 10,74 - % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 10,33

Totale voti candidati sindaco 9.821 Totale voti liste 9.444

Totale seggi liste 14 Seggi spettanti consiglio 16

Schede bianche 63 0,62 % Schede nulle 275 2,70 % Schede contestate e non assegnate - -