Discariche abusive. Aiuto (M5s): «A Vasto colpe e inerzia targata PD»

VASTO. Tocca pagare a tutti le mancate bonifiche delle discariche sul terriorio abruzzese dopo aver pagato dal punto di vista ambientale.

A Vasto l’eurodeputata vastese, Daniela Aiuto, punta il dito sulle amministrazioni del centrosinistra in città che non sono riuscite a bonificare due siti individuati già nel 2007.

«Un tipico esempio dell'immobilismo politico-amministrativo è a Vasto», dice Aiuto (M5s), «la mia città: nel febbraio 2016, nel corso di un convegno da me organizzato sulle ecomafie e sui veleni in Abruzzo, rendevo "edotto" l'ex sindaco PD Luciano Lapenna della presenza di due discariche sul territorio vastese: una in via Lota e una in località Vallone Maltempo. Discariche abusive oggetto, come detto, di sanzioni da parte della UE già a partire dal 2007 (ben dieci anni ....tutti di amministrazione locale PD!) ».

I fondi per le bonifiche furono stanziati dalla Regione Abruzzo, 4 milioni di euro complessivi, 597.600 euro per via Lota e 3.266.880 euro per Vallone Maltempo.

L'allora sindaco Lapenna annunciò l'appalto dei lavori entro il 31 maggio 2016 per la consegna delle opere per la fine dello stesso anno.

Da allora, nulla è cambiato se non il sindaco, sempre targato PD, e le discariche sono ancora lì.

«La politica dello scaricabarile», dice Aiuto, «sta danneggiando non sono l'Abruzzo ma anche altre Regioni italiane toccate dallo stesso problema: è necessario quanto prima individuare i responsabili dell’inerzia politica, discarica per discarica, comune per comune; giorno dopo giorno il prezzo da pagare, sia in termini di salute che monetari, è sempre più alto ed a rimetterci sono sempre e solo i cittadini. Soldi pubblici dilapidati anche a causa della mancata prevenzione dei reati ambientali sul territorio; soldi pubblici che avrebbero potuto essere impiegati nel rifacimento delle strade, che cadono a pezzi, e per risollevare una sanità in ginocchio (due argomenti non citati a caso, due settori che sono stati toccati dall'opera distruttiva di D'Alfonso e del suo PD)».

La Commissione europea, a partire dal 2007, ha sanzionato ripetutamente l'Italia (e anche la Regione Abruzzo) per la presenza di numerose discariche del tutto abusive sul proprio territorio.

I ritardi nella bonifica di 29 impianti abruzzesi costano un'enormità: ben 13 mln di euro.

In totale, i siti a rischio potenziale sono ben 411 in Abruzzo (fonte Regione Abruzzo): 142 in provincia di Teramo, 125 in provincia di Chieti, 75 in provincia di Pescara e 69 in provincia de L'Aquila!