Il Comune di Pescara avrà il suo osservatorio per la legalità

PESCARA. Anche il Comune di Pescara avrà l’osservatorio per la legalità. Lo ha stabilito oggi il consiglio comunale.

«Nel solco del lavoro svolto nei 36 mesi in qualità di Consigliere Comunale del M5S», ha detto il consigliere Massimiliano Di Pillo, «dopo l’approvazione della ‘Carta di Pisa’, della ‘Cittadinanza Onoraria al Magistrato Nino Di Matteo’, la proposta dell’istituzione dell’Osservatorio Comunale per la legalità, è stato un percorso logico e naturale, che qualsiasi amministrazioni comunali attenta al tema della legalità, avrebbe dovuto fare».

Bari, Salerno, Castelfranco Veneto, Rimini, Latina, Catania, Moncalieri, Rozzano e tante altre città del nord e del sud Italia, hanno voluto sancire il legame con le associazioni delle categorie socio-economico-imprenditoriale, per fotografare e studiare, le varie forme di criminalità tradizionali ed emergenti presenti sul territorio.

«I compiti che l’Osservatorio avrà», precisa il pentastellato Di Pillo, «saranno quelli di individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione criminale, analizzando il senso di sicurezza dei cittadini, ed effettuando una mappatura delle istituzioni del privato sociale, connesse con i problemi della sicurezza e con il contrasto alle devianze».

«Analizzare l’efficienza e l’efficacia delle strutture preposte al controllo della criminalità», sottolinea il Consigliere Di Pillo, «servirà ad individuare eventuali carenze, proponendo alle stesse migliorie o implementazioni. L’Osservatorio avrà un proprio regolamento e una propria composizione che di concerto con l’amministrazione cittadina, vedrà protagoniste le associazioni di volontariato sul territorio, le categorie socio-economiche, il Sindacato, le istituzioni scolastiche, i ruoli apicali delle forze dell’ordine, il Consiglio Comunale, un componente della Giunta Comunale, e un rappresentante della Provincia».

«In altre realtà» continua Di Pillo, «la nomina dei componenti l’Osservatorio, avviene con atto di Giunta Comunale, e di solito i componenti restano in carica fino alla scadenza della consiliatura. Come per la costituzione dello stesso Osservatorio, le convocazioni e l’odg saranno normate attraverso un regolamento. La partecipazione dei componenti dell’Osservatorio sulla Legalità è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, retribuzione o rimborso, così da non gravare sulle casse dell’amministrazione se non per i semplici supporti strumentali e tecnici, per lo svolgimento della stessa. Sono certo» conclude il Consigliere Di Pillo, «che una volta attuati tutti i passaggi tecnici che consentiranno l’operatività dell’Osservatorio, lo stesso sarà di ausilio anche e soprattutto a chi oggi mette a rischio la propria esistenza, nella certezza di servire i cittadini provando a cambiare cultura, e a rendere il proprio territorio libero da ogni costrizione e da ogni crimine».