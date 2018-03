Pannolini lavabili, anche Chieti dice no

ABRUZZO. Come Pescara anche Chieti dice no ai pannolini lavabili bocciando uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle.

Nei mesi scorsi i pentastellati avevano chiesto all’amministrazione pescarese guidata da Marco Alessandrini di incentivare le famiglie all’uso dei pannolini lavabili per difendere l’ambiente e risparmiare un bel po’ di soldi. Ne avevano ricavato solo una sonora bocciatura in Consiglio comunale

«Siamo la città della Fater», aveva ricordato il consigliere comunale Emilio Longhi (Pd) chiedendo dunque di non pestare i piedi alla grande impresa che in città occupa migliaia di famiglie.

Adesso anche Chieti si allinea sulla stessa posizione sebbene qualche anno fa la cosa sembrasse quasi fatta e si era anche festeggiato perché l'utilizzo dei pannolini riusabili avrebbe evitato il conferimento in discarica di 500 tonnellate di rifiuti (risparmio per il Comune di 100 mila euro).

Il sindaco in conferenza stampa aveva annunciato l’invio alle famiglie dei nuovi nati di un kit di pannolini lavabili: «in particolare ai neogenitori verranno forniti quattro pacchi di pannolini per il primo anno di vita del bambino e due per il secondo anno», disse il primo cittadino.

«Era un progetto interessante e lungimirante», spiega la consigliera del M5S, Manuela D'Arcangelo, «che avrebbe comportato una significativa riduzione della quota di rifiuti residui, con beneficio per l'ambiente ed un corrispondente risparmio per l'amministrazione ed i contribuenti».

Nella sua risposta l'assessore di Chieti, Alessandro Bevilacqua, ha precisato che il progetto, di fatto, non è mai partito poiché Regione Abruzzo non lo ha finanziato.

Sempre Manuela D'Arcangelo evidenzia che già nel mese di aprile del 2015 la Giunta Di Primio aveva pubblicizzato questo progetto sostenendo che a Chieti presto sarebbero stati distribuiti pannolini lavabili ingenerando la convinzione che il progetto fosse effettivamente in fase di esecuzione.

Il costo preventivato, pari a circa 100 mila euro, non ha avuto alcuna copertura finanziaria e di fatto, il progetto non è attuabile.

«Lo avevamo capito da tempo», spiega il consigliere comunale Ottavio Argenio, «perché è stato sufficiente fare accesso agli atti e leggere con la dovuta attenzione le determine della Regione Abruzzo ma avevamo bisogno di capire in che modo si stesse muovendo l'attuale Giunta comunale al fine di ottenere il finanziamento. La risposta fornita dall'assessore tuttavia, a due anni dalla presentazione ufficiale ci restituisce un quadro del tuto insoddisfacente. Il progetto è rimasto un mero intento, la solita promessa sbandierata in campagna elettorale e mai attuata ed in tuto questo tempo nulla è stato fato per mantenere fede agli impegni assunti con i cittadini di Chieti».

«A questo punto - conclude la D'Arcangelo - cercheremo di interessarci personalmente, per tramite dei nostri portavoce in Regione, per capire se sarà possibile dare attuazione a questo progetto e sostituirci così all'inerzia di chi dovrebbe amministrare la città di Chieti».