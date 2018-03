M5s Pescara: «basta con commissioni farsa ed il gettonificio»

PESCARA. Scoppia il caso sulla convocazione della commissione “Cultura e turismo” per partecipare ad una conferenza stampa.

Il Movimento 5 stelle Pescara continua l’attacco per le convocazioni di commissioni consiliari «inutili, illegittime o pretestuose».

«Solo negli ultimi 7 giorni siamo stati costretti a consegnare ben due diffide al presidente del Consiglio Francesco Pagnanelli per segnalare commissioni convocate con scopi assolutamente lontani da quelli previsti dal regolamento», afferma la capogruppo M5s Enrica Sabatini.

«Sono anni ormai che pretendiamo dal PD e dalla maggioranza tutta, un atteggiamento serio nella convocazione delle commissioni ed un utilizzo rispettoso dei soldi pubblici. Questa storia deve finire».





I toni si sono accesi nuovamente questa mattina per la convocazione di una seduta consiliare della commissione “Cultura e Turismo” con all’ordine del giorno “Partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della 65^ stagione estiva dell’Ente Manifestazioni Pescaresi presso l’Hotel Villa Maria”.

«Le commissioni consiliari, in quanto articolazioni del Consiglio comunale, devono svolgere funzioni consultive, di controllo e di indagine concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo», prosegue la capogruppo del M5s Enrica Sabatini, «la partecipazione ad una conferenza stampa non può essere assolutamente un motivo di convocazione di una commissione consiliare e rappresenta un insulto verso tutti i cittadini che pagano, attraverso i soldi pubblici, i gettoni di presenza ai consiglieri comunali».

La diffida inviata al presidente del Consiglio Francesco Pagnanelli ed in cui il M5s ha chiesto l’annullamento della commissione, segue un’altra diffida presentata dalla Sabatini durante la conferenza capigruppo tenutasi solo una settimana fa.

«In occasione della conferenza capigruppo ho rappresentato con forza al Presidente del Consiglio e a tutti i capogruppo presenti il nostro dissenso rispetto all’inaccettabile prassi di convocare sedute consiliari con all’ordine del giorno l’approvazione di verbali relativi, tra l’altro, spesso, a sedute convocate, a loro volta, per approvare verbali. Una prassi da noi sempre fortemente contestata e denunciata in diverse occasioni anche al precedente Presidente del Consiglio Antonio Blasioli».





IL GETTONIFICIO

La battaglia del M5s sulla corretta gestione delle commissioni risale, infatti, a oltre due anni fa quando i cinquestelle fecero esplodere il caso “Stop Gettonificio” segnalando il fatto che i consiglieri comunali ottenevano il gettone di presenza entrando in commissione giusto il tempo di una firma dal momento che non vi era una regolamentazione che imponesse un limite minimo di tempo di presenza rispetto ai 60 minuti di seduta previsti. Per questo motivo il M5s presentò una modifica del regolamento, approvata poi dal Consiglio comunale nel luglio 2015, in cui venne stabilito che il gettone di presenza fosse erogato solo a seguito di un’effettiva partecipazione alla seduta consiliare proprio come stabilito dal Testo unico degli enti locali.

«I cittadini pagano “il nostro stipendio”» conclude la capogruppo Enrica Sabatini «e meritano rispetto attraverso un impegno serio, un lavoro efficiente e produttivo».





Il presidente della Commissione Cultura, Emilio Longhi, ha spiegato che come presidente è «un fatto positivo la presenza dei consiglieri alla conferenza stampa» , «la convocazione, fatta lunedì ma contestata solo stamattina alle 10, dunque a due giorni dall’ufficializzazione di tale presenza, teneva conto anche del fatto che gli orari di conferenza e Commissione fossero coincidenti. Per quanto riguarda l'aspetto economico, il sistema dei gettoni di presenza prevede che non se ne possano sommare oltre una certa cifra mensile, cosa di cui la Sabatini è perfettamente al corrente. Il mese di maggio è stato molto impegnativo tra Consigli e sedute di Commissione, per cui, considerato che siamo all'ultimo giorno del mese, immagino che gran parte dei 7 consiglieri presenti abbia già raggiunto tale soglia massima, e per tanto non percepiranno compenso per la partecipazione alla seduta odierna».