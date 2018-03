Elezioni Spoltore, «da 30 anni sempre gli stessi candidati»

SPOLTORE. Sfida a tre a Spoltore che l’11 giugno prossimo torna alle urne per l’elezione del nuovo sindaco.

A contendersi la poltrona di primo cittadino l’uscente Luciano Di Lorito (centrosinistra), l’attuale consigliera comunale di Forza Italia Marina Febo e la candidata del M5S Filomena Passarelli, ragioniera, al debutto come candidata sindaco nel comune spoltorese. Proprio a Spoltore, nel 2012, venne eletto il primo consigliere comunale del MoVimento in tutto l’Abruzzo

Di Lorito, 45 anni, dipendente della CNA Abruzzo, ma da molti anni impegnato a tempo pieno in politicaha scelto come slogan ‘Spoltore mi prendo cura di te’. Con lui il Pd e 3 liste civiche: «ripropongo la mia candidatura perché credo nel percorso intrapreso e vedo il futuro che merita la nostra città», ha spiegato nelle scorse settimane.

La Febo, avvocato di 40 anni, con una lunga esperienza nel Parlamento Europeo, attuale consigliere comunale e leader indiscussa dell’opposizione, ha nella sua squadra 75 persone della società civile, volti nuovi, tutti attivi nel tessuto sociale ed economico di una città che ormai conta quasi 20 mila abitanti, su un territorio più grande di quello di Pescara.

La città adesso è pronta al voto dopo che si è svolto pure pure l’ultimo consiglio comunale durante il quale si attendeva una risposta all’interrogazione sulle condizioni di sicurezza del Serbatoio del Castello, installato nel 1929, e sulla salubrità delle acque. Ma così non è stato.

«E’ tipico di questa amministrazione: assenza di risposte, violazioni di legge reiterate di fronte all’immobilismo dei consiglieri di maggioranza», attacca la candidata Febo.





«STESSE PERSONE DA 30 ANNI»

«Si tratta di un sistema che si regge sempre sulle stesse persone da quasi trent’anni», afferma Febo, «come se una città di 20 mila abitanti non fosse in grado di partorire una nuova classe dirigente».

E Febo delinea la storia di alcuni candidati che si presentano ancora una volta al voto.

«Lucio Matricciani amministra il Comune dal 1988, ben 29 anni, e si ricandida di nuovo guidando la cordata Pd. E poi, Rino Di Girolamo, amministratore dal 1997, ha ereditato il posto occupato precedentemente dal padre per decenni. Nell’ultima consiliatura ha rivestito il ruolo di assessore ai Rifiuti, ricevendo l’intera indennità e continuando a svolgere la sua attività professionale. E ancora, l’assessore uscente Lorenzo Mancini con delega ai Lavori pubblici è amministratore già da 15 anni e vive la politica come un lavoro: ha dichiarato infatti di rinunciare all’attività di geometra e quindi, oltre a ricevere per intero l’indennità di assessore, il Comune gli versa anche i contributi».

Sembrano esserci poi cause di incompatibilità.





«Il medico Enzo Di Giosaffatte entra in Comune la prima volta nel 1979. Nell’ultima elezione del 2012 si è candidato con una causa di incompatibilità, in quanto debitore verso l’ente. Con 176 voti è risultato eletto, ma si è dimesso prima ancora di entrare in consiglio comunale, tradendo così l’elettorato. Oggi si candida di nuovo senza aver rimosso l’incompatibilità», denuncia Febo.

Tra i ricandidati nel gruppo Di Lorito, c’è anche il dentista Domenico D’Onofrio. «Nel 2012 è stato committente responsabile della campagna elettorale del sindaco uscente e finanziatore della stessa. Risulta imputato in un processo nel quale il Comune potrebbe essere persona offesa ma ‘stranamente’ Di Lorito non si è costituito parte civile».

E poi ci sono altri candidati connessi, direttamente o indirettamente, alla società ex Arca che ha una questione pendente con il Comune. «Tra questi, Carmine Giannandrea, tecnico responsabile della ditta Cantò realizzatrice delle opere di urbanizzazione per conto della società ex Arca; Gabriele Eleuterio e Orazio D’Orazio, da breve tempo consiglieri, che in passato sono stati redattori del piano particolareggiato direzionale Arca, chiaramente retribuiti dal Comune».



Secondo il Pd di Spoltore «Marina Febo, consapevole di non avere alcuna possibilità di vincere le elezioni con la sua proposta politica del tutto inconsistente, sta riempiendo i social, e i giornali che fedelmente riportano le sue dichiarazioni, accusando gli avversari di vivere di politica. L'ultimo atto di questa disperata battaglia è stato in consiglio comunale, raccontato a modo suo nell'ennesimo comunicato. E' strano sentirsi accusati di vivere di politica da chi ha avuto, come unico incarico lavorativo nella vita, quello di portaborse di vari parlamentari europei, ultimo Lara Comi. La stessa Comi che, peraltro, è arrivata ad assumere nel suo staff persino la mamma. Difficile credere che alla base di certe scelte ci sia la meritocrazia. Se ci stiamo sbagliando rispetto alla sua carriera lavorativa, saremo felici di avere delucidazioni dal suo prossimo comunicato. Riguardo ai candidati, citati nel suo "sfogo", non ci dilunghiamo a rispondere perché sono tutti professionisti e lavoratori (dipendenti o autonomi) ben conosciuti e stimati, e non a caso hanno il consenso elettorale dei cittadini che lei tanto invidia. Piuttosto guardasse all'interno delle sue liste dove ricorrono cognomi che hanno fatto in negativo la storia del nostro Comune» .