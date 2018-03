Dopo 66 anni addio alla Polizia Stradale di Vasto

VASTO. Addio alla sottosezione di Polizia Stradale di Vasto.

Dopo 66 anni ieri il reparto è stato accorpata all'autostradale di Vasto Sud, che estende la sua competenza anche al territorio cittadino.

I tagli sono stati disposti appena tre giorni dopo l'approvazione in Consiglio comunale di una mozione, presentata da Vincenzo Suriani (FdI), che impegnava il sindaco, Francesco Menna, e l'amministrazione a mettere in atto tutte le iniziative possibili per scongiurare la chiusura della sede di via Giulio Cesare. Pochi giorni prima, Menna aveva incontrato a Roma i funzionari del Ministero dell'Interno. Iniziative che non sono bastate: i poliziotti sono stati trasferiti a quella che fino a oggi è stata la sottosezione di polizia autostradale di Vasto Sud e che amplia la sua giurisdizione: non solo il tratto di A14 da Ortona a Poggio Imperiale, ma anche il territorio della città.

«Il Governo nazionale di centrosinistra», contesta dichiarato Marco di Michele Marisi, Responsabile di ‘Giovani In Movimento’, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, «ha deciso che andava chiusa e l’ha fatto, nonostante abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi che il servizio era indispensabile in una zona di confine come la nostra, nella quale, tra l’altro, c’è un evidente problema sicurezza, checché ne dicano il Prefetto di Chieti Antonio Corona ed il Sindaco di Vasto Francesco Menna, il quale, solo per lavarci la faccia, ha incaricato tardivamente l’avvocatura comunale di presentare ricorso avverso la soppressione del presidio».

Marisi ricorda che il sindaco in Consiglio comunale, assieme al prefetto, aveva agito al contrario, «dando ragione a Corona sul fatto che l’allarme sicurezza è solo una invenzione dei cittadini. Prefetto che, sabato scorso, è stato ‘schiaffeggiato’ da un duro comunicato del Siulp, il Sindacato di Polizia, che ha dissentito, testuali parole ‘a 360° se non altro per rispetto di tutte quelle persone vittime di furti e rapine e di tutte quelle che giornalmente percepiscono fortemente il senso di insicurezza che si avverte a Vasto, come a Lanciano e in tutta la provincia, dovuto anche alla scarsa presenza delle forze dell’ordine sul territorio, gravemente carenti di organico’. Cosa aspetta ‘Sua Eccellenza’ a chiedere scusa?»