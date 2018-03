Francavilla, ex alberghi diventeranno appartamenti. «Saldi per i costruttori» per sbloccare la situazione

FRANCAVILLA AL MARE. Nel prossimo Consiglio comunale di Francavilla al mare si discuterà ancora una volta di cambi di destinazione d'uso di alberghi in appartamenti.

Negli anni scorsi diversi soggetti privati hanno acquistato alberghi dismessi chiedendo ed ottenendo la loro trasformazione in case vacanza, ossia, fisicamente, in appartamenti.

Nella proposta di delibera 1254 del 15 maggio scorso il Comune ha certificato che nonostante il via libera sia stato dato già da diversi anni i risultati sono stati scarsi.

«Le istanze per cambiare la destinazione d’uso», recita il documento, «sono state inferiori a quelle attese».

E questo è ben visibile sulla riviera cittadina e non solo: sono tante le strutture chiuse e inutilizzate, in alcuni casi con cantieri per lavori di ristrutturazione fermi e lasciati all’abbandono.

Da qui la decisione dell’amministrazione Luciani di operare un bel taglio sul versamento del plusvalore che il privato deve versare all’Ente pubblico: una sforbiciata del 50% per vedere se qualcosa si sblocca.

Anche perché, si legge sempre nella proposta di delibera che arriverà in Consiglio, «le strutture abbandonate creano problemi di vario genere, vengono occupate abusivamente e contribuiscono a imbruttire la città, peggiorando la qualità di vita dei residenti e rendendo meno appetibile la località turistica».





Il problema dunque potrebbe risolversi in questo modo anche se questa novità non piace a tutti, come spiega il consigliere comunale Stefano Di Renzo: «abbiamo contestato il merito della delibera fin dalla sua nascita perché con essa si comprimeva in maniera forte l'offerta turistica-alberghiera della città, infatti, senza posti letto è impensabile poter parlare di turismo. Oggi rimaniamo esterrefatti dalla svendita che l'amministrazione fa del territorio. Vi erano già stati negli anni precedenti significativi ribassi del plus valore che il privato deve corrispondere all'Ente, ma oggi addirittura si passa a quasi regalare cubature di cemento in cambio di pochi spiccioli, questo si otterrà con il ribasso del 50% previsto in delibera, il tutto senza avere allegato nessun parere tecnico delle autorità pubbliche a ciò deputate».

Di Renzo ricorda inoltre che anche gli standard necessari per i carichi abitativi che si ingenereranno sono carenti: «basti citare il sistema depurativo che come noto al momento è inadeguato alle esigenze della città, cosa accadrà quando tra qualche mese grazie a questi cambi d'uso ci saranno migliaia di residenti in più e con in funzione solo due depuratori di cui uno carente ed il terzo ancora lontano dall'essere ultimato? Riteniamo che questa sia una visione sconsiderata della strategia di crescita della città, Francavilla ha necessità dotarsi di un nuovo piano regolatore che traduca in fatti le esigenze del territorio e non di confuse azioni amministrative che nel prossimo futuro non avranno altro effetto che lasciare la città snaturata della sua vocazione turistica e priva di risorse».