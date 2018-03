Elezioni Avezzano, la denuncia del M5S: «hanno tentato di impedirci di raccogliere le firme»

AVEZZANO. Ci è mancato poco: gli esponenti del Movimento 5 Stelle domenica scorsa hanno rischiato di dover sbaraccare tutto e firmare la raccolta delle firme. Ma non sono caduti in quello che a tutti gli effetti, stando alla loro ricostruzione, sembrava un vero e proprio ‘tranello’.

La denuncia arriva dal candidato sindaco Francesco Eligi che parla di «gravissimo comportamento dell’Amministrazione Di Pangrazio».

I fatti sarebbero avvenuti domenica 7 maggio in piazza Risorgimento ed Eligi li racconta così: il dirigente comunale Zitella, nonché responsabile del Gabinetto del Sindaco, ha cercato, sulla base di argomentazioni del tutto infondate, di far sospendere la raccolta delle firme necessarie per presentare la lista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Amministrative di Avezzano».

In un primo momento, ha spiegato Eligi avrebbe sostenuto che il candidato sindaco e gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle non fossero autorizzati a stare in piazza nonostante il regolare permesso, peraltro firmato dallo stesso dirigente e vidimato in data 4 maggio dal suo ufficio, così come previsto dalla procedura stabilita dal Comune.





«Di fronte poi all'evidenza dei fatti» prosegue il candidato dei 5 Stelle «il dirigente ha cambiato argomentazione, sostenendo che non potevamo esporre cartelli elettorali perché vietato. Anche questo però è falso. Sarebbe stato infatti sufficiente conoscere il contenuto della circolare inviata lo scorso 5 maggio dalla Prefettura de L’Aquila, la quale richiama nel dettaglio gli adempimenti in materia di propaganda elettorale, per essere edotti che tale limite si applica solo dal 30° giorno antecedente quello delle votazioni, ovvero il 12 maggio. Alla fine, è stato possibile esercitare un diritto costituzionalmente garantito solo perché l’ingiusta richiesta avanzata dall’Amministrazione si è scontrata con dei cittadini competenti, capaci e ben consapevoli dei propri diritti».

Alla luce di quanto accaduto i 5 Stelle si chiedono cosa sarebbe successo ad un cittadino che si fosse trovato nella loro stessa situazione e non fosse stato altrettanto consapevole di norme e regolamenti.

«L’Amministrazione Pubblica esiste per garantire al cittadino dei servizi e non per obbligarlo a stare all’allerta e pronto alla difesa», continua Eligi.

A questo punto il Movimento 5 Stelle si aspetta che il sindaco Di Pangrazio fornisca delle spiegazioni e annuncia che il caso sarà segnalato al Prefetto «affinché la campagna elettorale e tutti i relativi adempimenti di legge possano svolgersi in trasparenza e secondo le regole».