Bussi, «Perché Forum e M5S vogliono fermare bonifica?»

BUSSI. «Perché il Forum dell’Acqua e Movimento 5 Stelle ogni qual volta si è prossimi al traguardo di bonifica, sono pronti ad interrompere l’iter manifestando posizioni o argomenti strumentali?»

A domandarlo sono gli amministratori di maggioranza del Comune di Bussi Paolo Salvatore e Diego Laneve: «se la bonifica venisse interrotta», spiegano Salvatore e Laneve, «rischieremmo di perdere i soldi rimasti solo per pagare i danni alle imprese che hanno partecipato al bando. L’area Tremonti sarà bonificata con soldi regionali stanziati sul MasterPlan. Con i soldi pubblici stiamo bonificando a danno dell’inquinatore ed al termine della bonifica il Comune diventerà proprietario di 9Ha di terreni puliti e pronti per la reindustrializzazione».



I due replicano anche a Sonia Di Carlo spiegando che l’amministrazione comunale non ha fatto alcun cambio di rotta: «forse la sua miopia non le permette di avere una visione nitida e libera dell’orizzonte; tanto da farci preoccupare e restare sorpresi dalle sue affermazioni, soprattutto quando dice di non essere a conoscenza di fatti ed avvenimenti nei quali è stata coinvolta in prima persona (rivestendo la carica da vicesindaco). È stata coinvolta, come sempre, in tutto il percorso nella costruzione dell’Accordo di programma. Il 9 febbraio al tavolo tecnico con Solvay Di Carlo era presente, quando abbiamo inviato la lettera al Ministero con le osservazioni all’AdP Di Carlo era presente); alla riunione per valutare le risposte del Ministero alle nostre osservazioni la Di Carlo era presente».

E i due continuano con una lunga lista di eventi ai quali l’ex vice sindaco c’era: «sono incredibili le motivazioni a giustificazione delle sue azioni. Il Vice- Sindaco ha nei fatti rinnegato anche l’accordo di Programma che avremmo dovuto sottoscrivere nel maggio 2016 dove nel testo era prevista l’acquisizione di tutte le aree Solvey (interne ed esterne); allora, forse, non siamo stati noi a cambiare rotta».

I due invitano tutti a prendere visione dell’Accordo di programma, delle delibere e determine che ne costituiscono parte integrante, in particolare quella dell’Amministrazione che impegna il Ministero affinché si adoperi a mettere in campo tutte le azioni per la bonifica e messa in sicurezza del Sito Industriale e della discarica Tremonti e la Provincia ad individuare il responsabile dell’inquinamento, quale atto propedeutico per la richiesta dei danni.