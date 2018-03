Comune L’Aquila. L’assessore Pelini presenta dimissioni, Cialente le respinge

L’AQUILA. «Ho comunicato a Fabio Pelini che respingo le sue dimissioni. Lo ringrazio per la sensibilita' dimostrata nel riconsegnare le deleghe, con la motivazione di non condividere piu' le scelte che Rifondazione comunista ha assunto nei confronti della nuova campagna elettorale. Al di la' delle valutazioni piu' che positive del grande e difficile lavoro che egli ha svolto in questi anni, con estrema lealta', correttezza ed onesta', respingo le dimissioni soprattutto per una continuazione politica».

Lo scrive il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente.

«La presenza in giunta e nella maggioranza di Fabio Pelini e di Rifondazione comunista - prosegue il primo cittadino - ha significato il ruolo fondamentale di una delle diverse sensibilita' politiche dello schieramento 'ulivista' che ha guidato la citta' in questi dieci anni, con grande successo. Io sono convinto che in Italia le diverse forze e sensibilita' culturali che si riconoscono fondamentalmente nei valori di fondo dell'uguaglianza, della solidarieta' e della giustizia sociale siano le uniche che, tra loro alleate, possono guidare le collettivita' a tutti i livelli, in questa difficilissima fase storica in Italia e in Europa. Anche se solo per qualche settimana non voglio privare la guida della citta' di questa sensibilita'. Colgo questa occasione per ringraziare tutte le compagne e i compagni di Rifondazione comunista per il lavoro di questi anni ed e' per questo motivo che, con la lealta' ed il rispetto che ha sempre contraddistinto il mio rapporto con loro, esprimo profonda tristezza per il fatto che abbiano deciso di abbandonare una coalizione che governera' ancora questa citta' e nella quale avrebbero trovato, ancora una volta - commenta Cialente - la possibilita' di giocare un ruolo paritario, necessario e utile alle aquilane e agli aquilani».