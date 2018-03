Lanciano, passa il bilancio: «più sicurezza per strade e scuole»

LANCIANO. Più investimenti per la sicurezza di strade e scuole, taglio del 25% delle indennità di Sindaco e Assessori confermato, pressione fiscale invariata e blocco del turn-over del personale. I punti cardine del Bilancio di Previsione 2017 approvato in Giunta lo scorso 13 marzo sono stati confermati ieri e approvati a maggioranza dal Consiglio Comunale di Lanciano.

«Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di un bilancio di previsione che punta deciso sulla sicurezza delle strade con 700.000 euro destinate alla manutenzione e sulla sicurezza delle scuole con la previsione della costruzione di un nuovo plesso scolastico (600.000 euro) e la prosecuzione del programma di messa in sicurezza delle altre (100.000). Un altro risultato importante è aver tenuta stabile la pressione fiscale nonostante il taglio ulteriore del fondo compensativo Imu-Tasi, che dal milione di euro dell'anno scorso è passato quest'anno a 770.000 euro, dell'aumento per legge del fondo svalutazione crediti e dell'incremento del fondo per gli aumenti salariali del personale, anche questo previsto per legge», ha sottolineato l'assessore al Bilancio Pino Valente nel corso della sua relazione al Consiglio.





«Gli investimenti che il Comune di Lanciano affronterà nel 2017 con le proprie forze ammontano a 1.960.000 euro, più 425.000 euro rispetto al 2016. E' stata confermata la riduzione del 25% delle indennità della Giunta, con un risparmio per le casse comunali di 37.000 euro l'anno e sono stati confermati con grande sacrificio i servizi a domanda individuale come asili nido, impianti sportivi, trasporto scolastico e impianti sportivi. Si tratta di una voce importante, perché le uscite pari a oltre 2.666.000 euro vengono coperte con 1.038.900 euro (39%) con la compartecipazione dell'utenza e il restante 1.629.000 che rimane a carico del Comune. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha chiuso la questione di Palazzo Novecento, i 310.000 euro destinati inizialmente per la demolizione del Palazzo diventato di proprietà comunale saranno oggetto di una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione per essere investiti su altri progetti di cui a breve daremo conto».



L'OPPOSIZIONE CONTESTA

Secondo il gruppo di opposizione libertà in azione: «Il bilancio di previsione 2017? L'ennesimo documento contabile vuoto, senza una visione strategica della città e di quello che potrebbe essere il futuro di Lanciano». Tonia Paolucci, capogruppo della lista civica "Libertà in Azione", critica il bilancio appena approvato in consiglio comunale. «Sulla sicurezza scolastica - spiega - per esempio non c'è nulla. Appena 100mila euro per piccole manutenzioni degli edifici, mentre altri 600mila serviranno per la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia vicino alla Rocco Carabba. E il resto? Questa maggioranza ha dimostrato ancora una volta di non avere a cuore questo tema, nonostante i proclami. Basti ricordare che 6 anni fa fu la minoranza, con i suoi emendamenti, a far inserire fondi certi proprio per la messa in sicurezza delle scuole. Peccato che il sindaco Pupillo e la sua maggioranza stornarono quelle risorse e le destinarono agli asfalti. Nemmeno un centesimo, poi, è stato previsto per la pianificazione delle azioni di previsione e prevenzione delle emergenze, insieme al primo soccorso e all'assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali. Temi importanti, ma che al sindaco non interessano, perché non hanno immediati ritorni in termini di consenso elettorale».



Quest'anno l'opposizione non ha presentato alcun emendamento al bilancio di previsione.

«Certo - spiega la Paolucci - a cosa sarebbe servito? Visto che puntualmente il primo cittadino e il suo gruppo, dopo pochi mesi approvano delle variazioni che di fatto cancellano i nostri emendamenti?».

Per quanto riguarda il personale, invece, è stato bloccato il turn over dei dipendenti, nonostante le cessazioni di numerose unità: per quest'anno è prevista solo l'assunzione di un dirigente per il settore urbanistica e anche il fondo per i lavoratori socialmente utili è stato tagliato di altri 10mila euro.



«Ma la vera perla del bilancio - sottolinea la capogruppo di Libertà in Azione - è rappresentata dall'ex Torrieri, complesso dal 2008 strenuamente difeso dai rappresentanti di tante associazioni vicine al PD e agli stessi amministratori che oggi siedono in maggioranza. Ebbene quel complesso è stato inserito nel piano delle alienazioni, vale a dire che potrà essere acquistato dai privati».

L'immobile faceva parte (e ne fa parte ancora) del programma integrato di intervento per la riqualificazione dell'intera area dell'ex ippodromo, da cui - di fatto - è stato così stralciato. «Ho chiesto spiegazioni in Aula - conclude Tonia Paolucci - e sapete cosa mi è stato risposto? Che la maggioranza si sta tenendo aperte varie ipotesi, che in parole povere vuol dire avere i piedi in due o più scarpe. E le battagliere associazioni contro il cemento ora cosa diranno? Prenderanno posizione o, più probabilmente, rimarranno silenti, perché il cemento di Pupillo è meno impattante di quello delle precedenti amministrazioni comunali?».