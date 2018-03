Inchiesta Pescaraporto, D'Alfonso: «schizzi di fango»

ABRUZZO. «Il prestigio, il rispetto e l' onore delle istituzioni non sono in discussione, nonostante gli schizzi di fango che taluni dall'esterno cercano sovente di gettarvi sopra».

Ne è sicuro il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha risposto così all'editoriale firmato dal direttore del quotidiano Il Centro, Primo Di Nicola, e pubblicato sul numero di lunedì, in merito alla vicenda Pescaraporto, l’inchiesta che lo vede indagato insieme al suo avvocato (e imprenditore), Giuliano Milia.

Per D’Alfonso, dunque, tutto bene, niente di anomalo e soprattutto istituzioni al sicuro.

«Leggo che lei - scrive D'Alfonso rivolgendosi a Di Nicola - stenta a credere ad una serie di circostanze che, secondo la sua interpretazione, emergerebbero dall'inchiesta su Pescaraporto. Chi stenta a credere in realtà è il sottoscritto - dice il presidente della Regione - leggendo il titolo del giornale da lei diretto: 'Atti pubblici ideati nello studio Milia'. Un titolo - prosegue D'Alfonso - senza virgolette: dunque non si sta riportando l'affermazione di qualcuno, ma è il giornale stesso che lo dice. O meglio, la redazione di cui lei è il massimo responsabile». «Stento a credere che una testata possa spingersi a formulare un'affermazione del genere, che ha tutta l'aria di una sentenza, soprattutto leggendo i testi degli articoli pubblicati oggi sull'argomento. In essi si insiste sul fatto che dirigenti della Regione e del Comune si siano recati nello studio dell'avvocato Giuliano Milia; a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, né il codice penale né quello civile prevedono divieti in questo senso».



Poi D'Alfonso, dopo aver risposto passo per passo a quanto pubblicato dal quotidiano in merito ai documenti del Genio Civile sottolinea: «nessun atto politico-amministrativo è stato formato 'negli uffici di privatissimi professionisti e cittadini', né esiste alcuna cabina di regia messa in piedi dal sottoscritto per favorire l' avvocato Milia».



Nell'editoriale, Di Nicola aveva scritto di «stentare a credere, ma questo sembra il sospetto degli investigatori, che gli atti politico-amministrativi della Regione Abruzzo possano arrivare ad essere formati, invece che nelle sedi istituzionali, Consiglio, Giunta, commissioni, negli uffici di privatissimi professionisti e cittadini». E aveva aggiunto: «Stentiamo a credere come pure si ipotizza, che in Abruzzo una cabina di regia messa in piedi dal presidente Luciano D'Alfonso, possa aver favorito il suo legale di fiducia, Giuliano Milia, titolare di una partecipazione nella società Pescaraporto interessata ad una importante operazione immobiliare in città. Eppure - mette nero su bianco Di Nicola - è un fatto che almeno una riunione per decidere passaggi cruciali di questa pratica si sia svolta proprio negli uffici dello stesso Milia. Presenti uomini di fiducia del presidente della giunta regionale come Guido Dezio e, soprattutto, Claudio Ruffini, suo capo segreteria, quest' ultimo intervenuto su sollecitazione diretta dello stesso governatore D'Alfonso».

E aggiunge: «A certificare questi accadimenti ci sarebbero importanti passaggi investigativi, tra cui intercettazioni telefoniche e testimonianze di partecipanti al meeting».









«POTERE POLITICO E AMMINISTRATIVO PIEGATI»

Il Movimento 5 Stelle parla invece di «morte politica ed amministrativa di questa città. Ci troviamo davanti ad una situazione in cui potere politico ed amministrativo sono piegati agli ordini della classe imprenditoriale pescarese, siamo davanti ad una politica debole ed in ginocchio che decide nelle stanze di pochi potenti privati sulla vita di tutti i cittadini, siamo davanti alla più bieca forma di governo possibile».

Il consigliere regionale Domenico Pettinari chiede invece che D’Alfonso riferisca in Consiglio sul contenuto delle intercettazioni: «lo deve ai cittadini e lo deve alle forze politiche presenti in consiglio regionale. Non servono conferenze stampa, dal gusto discutibile, dove si parla di tutto tranne del merito dei fatti, estremamente gravi, che in questi giorni si leggono sulla stampa, Siamo stanchi di voli pindarici su parole e parole al solo fine di ingarbugliare all’orecchio dei cittadini le reali notizie che deve fornire. Un buon amministratore deve saper parlare con tutti, anche con l’ultimo dei cittadini che deve poter capire il contenuto delle affermazioni.





ACERBO CHIEDE LE DIMISSIONI

Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista chiede invece le dimissioni del «pluri-indagato D’Alfonso»: «al contrario di quanto dichiarato dal presidente - da quanto emerge sulla stampa - è evidente che la riunione presso lo studio del suo avvocato penalista-imprenditore a cui hanno partecipato i due suoi massimi collaboratori, Dezio e Ruffini, era proprio volta a sbloccare il progetto della società Pescaraporto.

D'Alfonso dunque ha mentito sapendo di mentire in conferenza stampa: ha detto di non aver aiutato Milia mentre dall'intercettazione emerge chiaramente il suo ruolo attivo».



Secondo Acerbo a questo punto il problema prima che giudiziario è politico: «essere garantisti non significa far finta di non vedere che i comportamenti di D'Alfonso sono incompatibili con il ruolo che ricopre».