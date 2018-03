Città Sant’Angelo, il Comune vende la ludoteca di Fonte Umano

CITTA’ SANT’ANGELO. Il piano delle alienazioni del Comune di Città Sant'Angelo, che si discuterà in occasione del bilancio il prossimo 27 aprile, prevede la vendita di diverse proprietà comunali ai fini soprattutto di poter far quadrare un bilancio in affanno.

I consiglieri comunali Lucia Travaglini, Matteo Petazzetti e Maurizio Valloreo contestano fortemente la linea politica «perché sono disattese le promesse e le aspettative dei cittadini i quali hanno creduto in un programma elettorale che va oggi a rotoli».

Dopo il terreno ( ex Gigiotto park) messo in vendita con la prospettiva di renderlo area industriale/ commerciale adesso la novità: anche il locale che ospita la Ludoteca Comunale in Fonte Umano, è compreso nel piano delle alienazioni.

Quindi dopo l'addio al progetto sulla piscina per poter vendere il terreno relativo, dopo l'addio alle colonie estive perché troppo costose, dopo l'addio alla biblioteca per ragazzi in centro storico perché non ci sono fondi ad hoc, dopo l'addio al servizio pre e post scuola, dopo il forte rincaro felle tariffe per d'utilizzo degli impianti sportivi per fare cassa, ora anche questo.

E’ inaccettabile secondo i consiglieri «a fronte invece di una crescente domanda di utilizzo da parte delle famiglie angolane; l'ennesima mancanza di investimenti e sostegno per le famiglie, un ulteriore drastico taglio si annuncia per i servizi per ragazzi e bambini, che la dice lunga sulle scelte politiche di questa Amministrazione.

Ovviamente esterneremo tutta la nostra contrarietà a queste decisioni, nel prossimo Consiglio comunale previsto per il 27 c.m., dove si discuterà di un bilancio comunale preoccupante».



«Il Piano delle Alienazioni», continuano i consiglieri, «mostra ancora una volta la realtà dei fatti, ovvero che l'attenzione per la conservazione e valorizzazione del territorio rurale e del verde cittadino, sono solo argomenti di facciata, che si tirano fuori in ogni occasione utile allo scopo di accattivarsi dei consensi. In realtà questo documento prevede oltre all'alienazione di buona parte del patrimonio immobiliare, anche la variazione di destinazione urbanistica, con la trasformazione di aree agricole o destinate a verde, in zone da cementificare».

Questo ad esempio è previsto per l'ex parco Gigiotto e per il terreno adiacente alla Piazza di Piano della Cona che diventerà zona di completamento.

«Chiederemo correttivo al piano e soprattutto all'intero Consiglio comunale di non votare il piano alienazioni sic et simpliciter, ma valutando ogni singolo lotto, e preservandone le originarie destinazioni ad aree verdi, rurali o per lo sport», chiudono i consiglieri.