Comune Teramo, l’allargamento della giunta Brucchi potrebbe far crollare tutto

TERAMO. Traballa la seggiola del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi.

Le sorti del Comune sono in mano a tre consiglieri di centrodestra fuoriusciti dalla maggioranza, in disaccordo con la decisione del sindaco di allargare la giunta a 9 assessori.

Prime avvisaglie già una settimana fa, infatti, quando non si sono presentati in aula i consiglieri Mimmo Sbraccia, Vincenzo Falasca e Alfredo Caccioni in aperto contrasto con le decisioni assunte dai leader dei gruppi consiliari Paolo Gatti, Paolo Tancredi e dal sindaco Brucchi. Inoltre la minoranza è uscita e all’appello non si è raggiunto il numero legale.

Adesso il sindaco Brucchi avverte: se ci sono le condizioni si prosegue, altrimenti tutti a casa.

Giornata decisiva quella di giovedì prossimo: consiglio comunale in prima convocazione alle ore 9,30 e in seconda alle 10.30.

Secondo il sito teramano Certastampa sarebbero fermi sulla posizione di azzerare la giunta i tre consiglieri 'ribelli'.

Sbraccia nei giorni scorsi è stato chiarissimo: «ci sto pensando (a dimettermi, ndr) perchè quei nove assessori non mi vanno giù, non va bene a nessuno questa storia solo Gatti la pensa diversamente e sappiamo il perchè..».

A questo punto Brucchi avrebbe già un piano B ovvero offrire uno-due posti nel cda della Fondazione Tercas in scadenza il 30 aprile. «Sono i posti», scrive il sito teramano, «che spettano a Paolo Gatti…gli altri sono riservati agli Enti. Accetteranno? Pare difficilmente anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo e non si sa mai. Intanto si apprende in queste ore che sono in corso trattative per la fuoriuscita di altri consiglieri di maggioranza».

Fatto sta che Brucchi sembra sempre più proiettato a Roma e alle elezioni politiche dell'anno prossimo anche dopo il recente accredito ricevuto dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Proprio per questo motivo, sostiene la minoranza, avrebbe bisogno di allargare la sua base elettorale anche tramite la designazione dei tre assessori in più.

Ma secondo il sindaco l’allargamento è veramente necessario: «quando, qualche mese fa non c'era questa necessità ho ridotto il numero degli assessorati», ha spiegato, «ora però mi ritrovo con nove deleghe ed è un peso troppo grande da portare da solo».