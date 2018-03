Ospedale Maltauro. Febbo: «Delibera di giunta deve essere inviata alla procura»

CHIETI. Una delibera molto particolare che in qualche modo racchiude tutta la storia del project financing di Maltauro per la costruzione del nuovo ospedale di Chieti.

Emergono diversi punti interessanti dalla lettura del documento integrale e per il presidente della Commissione regionale di vigilanza, Mauro Febbo (Fi), conterrebbe anche molti spunti per indagare a fondo.

Tanto che il documento con tutti gli allegati dovrebbero essere inviato alla procura perchè possa approfondire o aprire (nel caso non lo abbia già fatto nei trascorsi due anni) una inchiesta per chiarire eventuali retroscena o dinamiche che al momento sfuggono.

Quello che emerge è una inedita frizione tra Regione e tecnici della Asl per terminare una procedura amministrativa che per legge doveva concludersi in tre mesi e che comunque prevede l’obbligatorietà di consegna da parte del privato di una serie di documenti (alcuni di questi non consegnati). Niente documenti e niente chiusura della procedura ma la Regione commissaria la Asl e la diffida ad adempiere pena il cambio di competenza in nome dell’interesse pubblico.

«Credo», dice Febbo, «che dalla lettura della DGR 170 e allegati ci sia ben poco da aggiungere se non consigliare al Direttore Generale Flacco e agli altri componenti dei vertici della ASL stessa di non perdere tempo nell’inviarla alla Procura della Repubblica perché intervenga a porre fine a questa telenovela Dalfonsiana. Una sceneggiatura che ha il solo obiettivo di ritardare gli interventi urgenti ed improcrastinabili sui manufatti realizzati con "cemento impoverito ", e per arrivare alla chiusura e conseguentemente trasferimento di quei reparti fondamentali che farebbero perdere al nostro Ospedale i requisiti per essere elevato a Dea di 2 livello»







LA PATERNITA’ E LA TRANSIZIONE

Febbo fa notare che dalla delibera si evince che Maltauro ha inviato la proposta alla Asl di Chieti in data 4 aprile 2014 prot. 20283 e inviata alla Regione in data 27.06.2014 il che attribuirebbe -secondo Febbo- la chiara paternità a D’Alfonso, eletto a maggio 2014, cioè Maltauro poteva sapere che il suo interlocutore non sarebbe stato Chiodi ma D’Alfonso, quest’ultimo dato per vincente con molti mesi di anticipo.

Un aspetto non secondario che lo stesso D’Alfonso ha voluto rimarcare proprio pochi giorni fa rispondendo ad un articolo di PrimaDaNoi.it, un dettaglio forse non secondario.

In realtà l’informazione era già stata pubblicata a marzo 2016 da PrimaDaNoi.it che allora si poneva ben altre domande rimaste senza risposte.



INASPETTATA. La proposta di Maltauro arriva senza alcun preavviso o pubblico dibattito e altro evento che potesse far determinare una società “straniera” o teoricamente “estranea” ai fatti teatini di investire ingenti risorse (pare oltre 250mila euro) al buio per redigere un progetto articolatissimo e dettagliatissimo senza avere alcuna (r)assicurazione sul buon esito del risultato.



IMPROVVISA. Giunge infatti dopo alcuni anni in cui si è dato già corso allo stanziamento di lavori di consolidamento dei plessi per 70mln di euro autorizzati dagli uffici regionali.



LE INFORMAZIONI. Non volendo scomodare le spie qualcosa di taciuto c’è sicuramente stato e di certo all’interno della Asl diverse persone sapevano che Maltauro stava per presentare il progetto se non altro perchè per redigerlo c’era bisogno di tutta una serie di dati e informazioni tecniche (migliaia) circa la realizzazione delle strutture, i progetti, i reparti, le criticità, le perizie tecniche. Per sbilanciarsi Maltauro doveva sapere bene lo stato disastroso dell’ospedale e molto altro. Come e quando ha avuto queste informazioni? Quanti mesi prima? Da chi?

Perchè questi punti non sono stati finora chiariti?

Se si vuole davvero perseguire l’interesse pubblico bisognerebbe dire tutto e fare in modo che davvero sia tutto trasparente altrimenti non si farà che alimentare solo dubbi e sospetti.





IL RITARDO

Tra le tante cose riportate nella delibera si fa notare che la procedura si è protratta per 990 giorni lanciando così un dato che fa scandalizzare chi non conosce i fatti e suggestionando l’eventuale lettore che il ritardo della Asl sia enorme.

In realtà per una serie di ragioni (anche un cambio legislativo) è stato necessaria una riproposizione della proposta con una nuova a luglio 2016 e che solo dal 22 novembre 2016 si può far scattare il cronometro per la risposta che la Asl doveva fornire entro 3 mesi.

La situazione è controversa sia perchè alcuni contestano questa data di inizio e sia perchè agli atti mancherebbero ancora documenti che la Maltauro non ha fornito.



«Ricordo che è stata contestata anche penalmente una autocertificazione "non veritiera" sulla regolarità fiscale e ad oggi quella relativa alla certificazione degli obblighi di cui alla legge 68/99 (occupazione di lavoratori portatori di handicap) non è stata ancora acquisita», conferma Febbo, «peraltro non si fa alcun cenno alla "bufala" della telefonata del presidente D'Alfonso al presidente della provincia di Vicenza Variati (suo grande amico!!!), forse perché qualcuno ha suggerito a D'Alfonso che quella telefonata è reato: traffico di influenze?»

Un particolare, quella della dichiarazione mendace, trascurata in delibera ma che secondo diverse scuole di pensiero potrebbe -da sola- portare ad una chiusura della procedura e dare ad una pubblica amministrazione la giusta causa per la rottura di ogni trattativa.

Cosa che non è accaduta in questo caso.



«La Regione stessa si sta ponendo nelle condizioni di ricevere richieste risarcitorie proprio con l'intromettersi in una attività di valutazione che non gli è propria e non gli compete, anzi potrà essere indicata come causa di responsabilità e non solo risarcitorie», profetizza Febbo.

A proposito di profezie c'è chi è pronto a scommettere ad una composizione delle divergenze all'interno del Pd tra le correnti che fanno capo a Legnini (fino ad ora molto contrario al progetto Maltauro) e quella dalfonsiana.

I dissapori si scioglieranno, Maltauro godrà di un appoggio più ampio ed almeno il Dea di secondo livello rimarrà a Chieti, raggiugendo un risultato che sarà utilizzato come contrappeso o zuccherino.

Ma chi ci crede alle profezie?