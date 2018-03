Teramo, Consiglio salta per numero legale. Pomante: «sindaco part time e consiglieri dissidenti»

TERAMO. Manca il numero legale per il Consiglio Comunale di Teramo a causa dei consiglieri di maggioranza assenti (cinque in tutto, uno giustificato, due apertamente dissidenti, altri due tecnicamente non in maggioranza) ma per il sindaco è tutto normale.

Anzi, la colpa sarebbe dell'opposizione per non aver garantito il numero legale, per non aver avuto senso di responsabilità nei confronti dei cittadini.

«Purtroppo c'è da piangere, per la superficialità e la lontananza dalla realtà di questo primo cittadino, ormai talmente ebbro di sé da non avere neppure la dignità di trincerarsi dietro un semplice "nocomment" davanti ad una simile disfatta», contesta Gianluca Pomante, consigliere comunale arancione e coordinatore regionale Abruzzo Civico.

«E' abbastanza singolare che un sindaco part time (per curare i propri interessi professionali) ed ormai dimissionario (per curare le proprie velleità di candidatura alle politiche 2018) richiami al senso di responsabilità i consiglieri di minoranza, il cui compito prioritario è mandare a casa un'Amministrazione di cui, ovviamente, non condividono programmi ed obiettivi. Dovrebbe ripassare un po' di sana scienza politica, il sindaco di Teramo, senza limitarsi al manuale Cencelli».

Pomante non capisce nemmeno il singolare appello ad una presunta emergenza post sisma «per giustificare la necessità di aumentare il numero degli assessori pur rimanendo part time. Sarebbe stato auspicabile un impegno a tempo pieno prima dell'ampliamento di Giunta che comunque certifica l'incapacità di questa Amministrazione».





«Se il sindaco vuole appellarsi al senso di responsabilità», continua Pomante, «faccia riferimento ai progetti europei in scadenza, che consentirebbero di finanziare azioni per la migliore gestione dei rifiuti, di innovare i trasporti pubblici e la mobilità sostenibile, di fornire ulteriori servizi ai cittadini, di incrementare l'assistenza sociale e sanitaria, di formulare progetti di integrazione ed inclusione di cittadini extracomunitari, di dare risposta concreta alle esigenze degli anziani e dei disabili».

Pomante sottolinea inoltre che l’associazione ‘Carrozzine determinate’ è ancora in attesa: «ho incontrato Enzo Cipolloni, domenica sera, che mi ha giustamente rappresentato di non poter entrare in un locale a prendere un caffè, in un negozio a provare una maglietta o un paio di scarpe, in una farmacia a comprare una medicina. Ancora una volta mi sono sentito in colpa, facendo parte di un consiglio comunale distratto che aveva promesso un immediato intervento sulle barriere architettoniche più evidenti, che si è impegnato a varare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e che, ad oggi, invece, neppure ne ha più parlato in assemblea, se non per i richiami alla memoria dell'opposizione. Era il 3 dicembre 2015 e siamo ancora fermi al palo».