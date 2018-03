Elezioni L’Aquila, Di Benedetto batte Pietrucci. Civici scelgono Carla Cimoroni

L’AQUILA. Americo Di Benedetto, 46 anni, presidente di Gran Sasso Acqua, commercialista, già sindaco di Acciano, è il vincitore delle primarie di coalizione del centrosinistra.

Lo spoglio effettuato ieri sera ha fatto segnare fino alla fine un incredibile testa a testa tra lui e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che alla fine ha perso per 620 voti.

Sono state 5198 le preferenze raccolte dal vincitore, 4576 quelle per Pietrucci e 638 per il candidato dell’Idv Lelio De Santis, già assessore della giunta Cialente.

La citta' ha risposto in massa alle primarie di coalizione: tra domenica e lunedi' ai seggi si sono recate 10.527 persone, una mobilitazione che ha annullato il record del 2007 quando i votanti che videro prevalere l'attuale sindaco Masssimo Cialente furono 8.747.

Nessuna schermaglia tra i due candidati del Pd: «lavoreremo insieme per il bene della città», ha detto Di Benedetto al quale gli ha fatto eco Pietrucci. Alla fine del conteggio dei voti una stretta di mano tra i due ha suggellato un lavoro che sara' comune. «E' chiaro - ha commentato Pietrucci - che per gli aquilani il mio posto e' in Consiglio regionale». Infatti, se Pietrucci fosse diventato sindaco L'Aquila avrebbe perso un consigliere di "peso" all'Emiciclo dove sarebbe subentrato l'ultimo dei non eletti che e' della Marsica.

Dunque sarà Di Benedetto il candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni. Fondamentali per la sua vittoria, probabilmente, anche l’impegno nella ricostruzione post sisma. Di Benedetto, presidente della Gran Sasso Acqua spa, ha infatti coordinato la realizzazione dello smart tunnel, la più grande opera pubblica del dopo terremoto. Nel primo anno dell’emergenza, invece, ha coordinato i 56 sindaci del cratere.

E proprio nella giornata di ieri è stato ufficializzato anche il nome di Carla Cimoroni, la candidata sindaco della coalizione civica ‘L'Aquila chiama’. Consigliere di circoscrizione del Centro, 43 anni, è dipendente dal 2002 dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta).



«Sono molto emozionata, nessuno di noi ha mai pensato di fare carriera politica. Non mi sento leader ma espressione di un gruppo e sono orgogliosa dell'indicazione», ha affermato ieri nel primo incontro con la stampa.

A battezzare la candidatura, oltre a numerosi attivisti del gruppo civico, anche i consiglieri comunali uscenti, quelli che nel 2012 furono candidati rispettivamente di ‘Appello per L'Aquila’, Ettore Di Cesare, e ‘L'Aquila che vogliamo’, Vincenzo Vittorini. Le due entità, che assieme raccolsero quasi l'11% nel 2012, si sono poi fuse in un unico gruppo in Consiglio comunale e in questo nuovo progetto politico.

«Siamo sopravvissuti a 5 anni di mandato, è la prima volta per una formazione civica - ha evidenziato Di Cesare, che è il compagno di vita della Cimoroni - Non siamo una meteora e siamo pronti per il governo della città».

Di «candidatura nuova e diversa nei contenuti, nel genere e nella generazione» ha parlato Vittorini, evidenziando che «Carla è una giovane impegnata nel civismo, una colonna di Appello per L'Aquila che vogliamo, una donna limpida».

Il centrodestra invece non ha ancora un nome: ieri il giornalista Luca Bergamotto, la cui candidatura era stata proposta e sostenuta da Fi, ha comunicato la sua indisponibilità a candidarsi «a prescindere dai percorsi dei tavoli locali e nazionali».

Questa decisione ha provocato «rammarico» in Forza Italia dell'Aquila, che, in una nota, sottolinea come «al momento dell'indicazione di Bergamotto, persona di grande spessore professionale e di grande esperienza politica, avesse creduto di poter aggregare attorno al suo nome tutte le forze politiche e civiche del centro destra».



«Questo - spiega il coordinatore comunale di Fi, Stefano Morelli - non si è purtroppo verificato a causa della indisponibilità di altri soggetti politici a percorrere la strada dell'unità. Forza Italia ha cercato di percorrere tutte le strade possibili per ottenere l'unità della coalizione, arrivando a congelare la sua ipotesi di candidatura a primo cittadino. Da ora Forza Italia si ritiene libera da qualsiasi vincolo di coalizione e nelle prossime ore comunicherà la propria determinazione».

In corsa ci sarà, invece, Nicola Trifuoggi, ex procuratore di Pescara e dal 2014 chiamato da Massimo Cialente (Pd) a dare una diversa immagine alla sua giunta.

Proprio qualche settimana fa si è dimesso da vice sindaco per cominciare la sua nuova avventura politica da battitore libero: «sarà una coalizione di forze ed energie civiche, con le mani libere dalla politica, nel segno di una autentica discontinuità. Offriremo una alternativa nuova ai cittadini, con la quale potranno esprimere la propria voglia di cambiamento», ha detto.