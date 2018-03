Comune Pescara. Aveva ragione il M5S, Berardi incompatibile e si dimette

PESCARA. Il segretario generale ha dato ragione al M5S sull’incompatibilità di cariche di Gabriela Berardi che è stata costretta a dimettersi.

La notizia è arrivata lunedì mattina dalla Commissione ‘Statuto e Affari Generali’: dopo la denuncia del Movimento 5 Stelle sull’incompatibilità delle due cariche rivestite da Gabriella Lola Berardi (componente dell’ufficio di presidenza e vice presidente della Commissione consiliare ‘Commercio e Politiche del Lavoro’) la consigliera ha deciso di lasciare la commissione.

Lo ha fatto stamattina, dimettendosi ufficialmente.

Soddisfatta la capogruppo M5s di Pescara Enrica Sabatini che aveva segnalato in aula, durante il Consiglio comunale dedicato all’elezione del presidente del Consiglio il caso.





La grillina aveva anche inviato una nota ufficiale al Segretario Generale denunciando la violazione dell’art.1 comma 13 del Regolamento dell’Ufficio di Presidenza in cui si stabilisce che la carica di componente dell’Ufficio Presidenza - compresa quindi quella di Vice Presidente del Consiglio - è incompatibile con quella di Vice presidente di Commissione consiliare.

«Quando in aula abbiamo sollevato la questione relativa alla violazione del regolamento per l’incompatibilità delle due cariche rivestite dalla consigliera Berardi», spiega Sabatini, «mi sono sentita dire dai banchi della maggioranza che le mie affermazioni erano assolutamente errate, che la mia presunzione aveva superato ogni limite e che non avevo capito neanche il vero senso dell’incompatibilità. Offese gratuite da parte di chi, invece, alla prova dei fatti è stato sconfessato dallo stesso Segretario generale che ha espresso un parere che accerta in maniera inequivocabile la correttezza delle nostre affermazioni».

La risposta, infatti, del segretario comunale alla segnalazione del M5s fa chiarezza sulle norme che disciplinano l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e conclude così: «esprimendo, a titolo di contributo, il parere che la norma disciplinante l’ipotesi di incompatibilità non abbia bisogno di particolare interpretazione oltre quella letterale essendone chiaro il contenuto per cui sussiste causa di incompatibilità tra la carica di componente dell’Ufficio Presidenza e quella, per quanto qui interessa, di Vice Presidente di Commissione Consiliare»



Il segretario ha anche chiarito che «la decisione in merito alla sollevata eccezione di incompatibilità e le modalità con le quali operare rientrino nella esclusiva competenza del Presidente del Consiglio (cui la nota più correttamente andava indirizzata) e/o Ufficio Presidenza».

«In realtà» conclude la Sabatini «abbiamo inviato contestualmente la nota anche al neo presidente del Consiglio Francesco Pagnanelli dal quale però non abbiamo ricevuto, ad oggi, alcuna risposta, né alcuna comunicazione ufficiale in merito alle avvenute dimissioni della Consigliera Berardi».

A questo punto il Movimento 5 Stelle vuole valutare se queste incompatibilità di cariche, oggi accertate, possano determinare conseguenze sulla legittimità degli atti discussi in Consiglio o nella Commissione consiliare coinvolta. Insomma la storia potrebbe non chiudersi qui.