Giorgio D’Ambrosio non è più consigliere comunale, sospeso dal prefetto

PIANELLA. Giorgio D’Ambrosio non è più consigliere comunale a Pianella.

A quasi 4 anni dalla sua elezione adesso deve dire addio a quell’aula che lo aveva visto protagonista per anni, seduto sulla sedia più alta di tutte.

Il provvedimento è stato firmato nei giorni scorsi dal prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Si tratta tecnicamente di una sospensione, conseguenza della Legge Severino approvata nel 2012 con l'obiettivo di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge prescrive che per chi è già in carica basta una condanna non definitiva per essere sospesi fino a un massimo di 18 mesi.

La condanna per D’Ambrosio è arrivata a luglio 2016: 2 anni e 8 mesi per il reato di peculato per aver utilizzato autovettura e telepass dell'Ato per recarsi a Roma, nel periodo compreso tra il settembre 2006 e il novembre 2007, «per motivi estranei alle finalità dell'ente».

Il peculato è proprio uno dei reati contemplati dalla legge Severino.







PrimaDaNoi.it già a dicembre scorso aveva segnalato che D’Ambrosio, nonostante la condanna, sedesse ancora in Consiglio comunale. Quattro mesi fa avevamo posto un interrogativo chiaro, rimasto per molti mesi senza risposta: «ma al Comune di Pianella nessuno si è accorto che il consigliere comunale Giorgio D’Ambrosio deve lasciare la sua poltrona in Consiglio?»

Adesso il prefetto ha firmato il provvedimento dopo che il Tribunale ha spedito in prefettura la sentenza di 9 mesi fa.

La legge, infatti, prescrive al comma 5 dell’articolo 11 che spettino alla cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione.





Il 28 marzo scorso il Tribunale di Pescara, sezione penale post dibattimento, ha trasmesso la sentenza di condanna numero 1668-2016, depositata il 21 luglio 2016.

Il prefetto cita legge e commi del caso e sancisce «la sospensione di diritto dalla carica».

Il 31 marzo scorso il documento è arrivato anche in Consiglio comunale che a questo punto dovrà provvedere alla sostituzione dell’ormai ex consigliere comunale, ex presidente dell’Ato, ex deputato e segretario regionale della Margherita, oggi segretario regionale del Partito Socialista