Marina Febo candidata sindaco a Spoltore da 7 liste civiche

SPOLTORE. Marina Febo candidata sindaco dai «movimenti civici organizzati e larga parte della società civile di Spoltore» per contrapporsi all’attuale sindaco uscente Di Lorito.

Febo è stata individuata come la candidata migliore avendo alle spalle una attività amministrativa da consigliera di opposizione nelle fila di Forza Italia per i trascorsi 5 anni.

I movimenti civici sono “Spoltore Sana e Pulita”, “Nuova Presenza per Spoltore”, “5 Borghi – Movimento Civico Abruzzese”, “Prima Spoltore – Abruzzo Civico”, “Spoltore Popolare”, “Spoltore Amica”.



In una nota si legge che «la designano dopo ampia discussione e dopo aver analizzato e apprezzato 5 anni di fattiva coerente e infaticabile opposizione, sempre tesa all’interesse di tutti, ovvero di Spoltore. Le liste civiche oggi formate, fuori dagli schemi tradizionali di partito, chiedono un forte consenso elettorale alla cittadinanza di Spoltore tutta, per invertire una tendenza che ha insediato e mantenuto al governo della città sempre gli stessi personaggi per troppo tempo. 5 anni di nulla sotto qualsiasi profilo di natura politico-amministrativa, della sola gestione ordinaria da parte degli uffici; anzi, di sole tasse introdotte da Di Lorito e la sua giunta, che hanno tramortito e ridotto alla marginalità l’intero paese».



Nella nota che critica aspramente l’attuale amministrazione si fa anche notare come i centri storici di Spoltore capoluogo, Caprara e Villa Santa Maria, appaiono spopolati e privi di vitalità sociale ed economica.

«Una per tutte, l’unica banca del centro di Spoltore ha chiuso i battenti senza che l’amministrazione Di Lorito abbia assunto alcuna iniziativa pubblica per impedire tale scelta. Ancorché il Comune ha una Convenzione con la Banca medesima – Tesoreria dell’ente – dove viene convogliato il denaro pubblico e le entrate. La vivibilità nelle realtà di Villa Raspa e Santa Teresa, piuttosto che Cavaticchi, Santa Lucia, contrada Sferrella e Frascone, sono ridotte ai minimi storici, sotto il profilo della qualità della vita, tranquillità sociale e della sicurezza. Infatti, i cittadini sono costretti a organizzarsi per l’assenza dell’amministrazione comunale, che in 5 anni non ha prodotto alcuna soluzione in tal senso. Le forze dell’ordine sono lasciate troppo sole per arginare il fenomeno malavitoso in forte crescita sul nostro territorio».



«Per questi primi motivi», scrivono i movimenti, «siamo certi di interpretare al meglio le necessità e i desideri di cambiamento della nostra gente che ripagheremo con tanta passione e impegno speciale per ridare rango, dignità e prospettive di sviluppo socio-economico del territorio di Spoltore, nel quadro di uno scenario allargato dell’area di Pescara e Provincia. E’ tempo di cambiare per ridare orgoglio speranza e un volto nuovo alla città di Spoltore. Le liste già in campo, quali espressioni dell’intero territorio, invitano altri movimenti organizzati e singoli cittadini delle arti e professioni o provenienti dal mondo dello sport e del volontariato sociale ad aderire al progetto di rinascita e rinnovamento socio politico non più rinviabile per la nostra città».