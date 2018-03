L’Aquila. Trifuoggi si dimette per candidarsi e fare il grillino (contro i grillini)

L’AQUILA. Alla fine sono arrivate le dimissioni da assessore e vicesindaco de L’Aquila in vista della prossima candidatura alle amministrative della città capoluogo di regione.

Lo ha comunicato questa mattina Nicola Trifuoggi, ex procuratore di Pescara, e dal 2014 chiamato da Massimo Cialente (Pd) a dare una diversa immagine alla sua giunta, comunque attinta più volte da inchieste giudiziarie, più o meno insidiose. Inchieste che alla fine hanno solo impensierito il primo cittadino (indagato anche lui) senza grosse conseguenze sul piano politico.

«Il mio è stato un mandato di servizio per la città. Fui chiamato dall’Amministrazione, in un momento delicato, perché si sarebbe bloccata la ricostruzione e la relativa macchina comunale. Per questo accettai, senza conoscere all’epoca neanche come fosse composta la Giunta comunale, né il Consiglio, né come fosse composta la maggioranza», ha detto Trifuoggi, in una conferenza stampa nella quale ha rassegnato le proprie dimissioni da vicesindaco.

«Mi candido, pertanto, a sindaco della città dell’Aquila. Sarà una coalizione di forze ed energie civiche, con le mani libere dalla politica, nel segno di una autentica discontinuità. Offriremo una alternativa nuova ai cittadini, con la quale potranno esprimere la propria voglia di cambiamento». «Chi ci sarà, con quale programma e ulteriori elementi di dettaglio – ha concluso – saranno reso noto a breve».

La sua discesa in politica dopo poche settimane «sabbatiche» tra il suo pensionamento nella magistratura e l’investitura crearono qualche polemica e fecero aggrottare la fronte di qualcuno che lo aveva seguito nelle sue inchieste giudiziarie tra le quali quelle più importanti proprio contro una parte del Pd.

Ma la permanenza dentro il Pd non è mai stata né ufficiale né facile e Trifuoggi si è presto accorto di come realmente funzioni la politica vivendola da dentro e da subito ha manifestato il proprio disappunto per alcune logiche e comportamenti dello stesso Pd.

Nel frattempo ha condotto persino una battaglia giudiziaria per diffamazione contro l’ex segretario del partito; Silvio Paolucci, vincendo in primo grado.





Si racconta di rapporti molto tesi con lo stesso governatore Luciano D’Alfonso che non avrebbe mantenuto promesse fatte per valorizzare il suo impegno. Il Pd sembra aver utilizzato Trifuoggi più come «uomo immagine» che per un reale ruolo di responsabilità anche perché il suo sorpasso all’interno del partito non era ben visto dai candidati in pectore del centrosinistra.

Si raccontano grossi screzi e lotte interne allo stesso Pd e di presunte vendette consumate fredde tanto che proprio di recente lo stesso Trifuoggi sbottò accusando la politica (chissà quale e chi) avevano ordito trame oscure e complotti per farlo fuori. Lui pare aver accettato di buon grado. L’occasione quella volta gli fu data dalla notizia di una inchiesta a suo carico per alcuni fatti precedenti di due anni e dalla quale potrebbe essere tirato fuori anche da una archiviazione chiesta dallo stesso pm.



Ed infatti il divorzio si consuma oggi e si apre una battaglia che troverà ben presto nuove composizioni e strette di mano magari un domani nella formazione delle nuove maggioranze nel prossimo consiglio che verrà.

Molti fanno notare che l’idea di Trifuoggi di stare «fuori dalla politica» potrebbe risultare un po' stridente con l’attuale esperienza conclusa e che riuscire ad essere reale alternativa «civica» fuori dai partiti e in quell’area già occupata dal M5s non sarà semplice ma a L’Aquila tutto è possibile.

Del resto le danze ed i corteggiamenti sono appena iniziati.