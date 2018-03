Forconi, leader di Forza Nuova entra in Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale

PESCARA. L'ex leader regionale di Forza Nuova Abruzzo, Marco Forconi, entra nel coordinamento provinciale pescarese di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale. Ne dà notizia lo stesso Forconi, annunciando una conferenza stampa sul tema dei migranti che si svolgerà domani al Comune di Montesilvano (Pescara).

«Fratelli d'Italia sarà presente, e invito formalmente tutti gli aderenti, simpatizzanti e cittadinanza in generale a partecipare - afferma l'ex leader di Forza Nuova - I confini sono sacri e vanno difesi, le nostre città sono sacre e vanno tutelate».

Forconi aveva lasciato Forza Nuova nell'agosto 2016, dopo dieci anni alla guida del movimento di estrema destra in Abruzzo. Contestualmente ha dato vita al movimento 'Audere semper' che ha fatto parlare di sé soprattutto per le cosiddette 'passeggiate patriottiche'.

«Ne abbiamo parlato in sede di direttivo regionale e si è deciso di farlo entrare nel coordinamento - spiega il portavoce provinciale di Fdi-An, Armando Foschi - Nella prossima assemblea, che si terrà tra 15-20 giorni, il suo ingresso verrà formalizzato. Si tratta di un valore aggiunto per noi - sottolinea Foschi - Forconi ha una grande esperienza e proprio per questo è ben accetto. Si è detto pronto a collaborare sia a livello culturale sia operativo e ha messo a disposizione le sue capacità».