Del Vecchio lascia il Comune: «ecco le cose che ho fatto»

PESCARA. Ieri conferenza di commiato per Enzo Del Vecchio, che lascia l'Amministrazione comunale di Pescara per assumere il ruolo di capo della segreteria del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Vice sindaco e assessore per 33 mesi, che ha raccontato con una presentazione fra cifre, dati, progetti finiti e altri messi in cammino, circondato dal sindaco Marco Alessandrini, dai colleghi assessori Paola Marchegiani, Giacomo Cuzzi, dal nuovo vice sindaco Antonio Blasioli, dal presidente della Commissione Grandi Infrastrutture Francesco Pagnanelli e da tutto il personale dei settori che per quasi tre anni Del Vecchio ha seguito con le sue deleghe.



«Nell'ultima Giunta», ha detto il sindaco Alessandrini, «con lui in carica gli ho dato appuntamento a lunedì, perché per noi il lavoro continua, anzi, avremo modo di confrontarci con una sorta di prova della maturità avendolo in Regione. Enzo è stato per noi un vero e proprio pilastro di esperienza, in questi tre anni ne abbiamo avuti due: uno è stato Camillo D'Angelo del quale purtroppo abbiamo potuto fruire solo per pochi mesi all'inizio del mandato, l'altro è Enzo che per 33 mensilità ha dato il suo contributo alla città che ha rappresentato e che continuerà a rappresentare dalla Regione».







«Ho lavorato con persone splendide che non si sono mai sottratte a una mole di lavoro imponente, non dicendo mai no», ha detto Del Vecchio, «è stata una mole di lavoro capace di movimentare oltre 38 milioni di euro per le deleghe maggiori, a cui si somma il lavoro svolto per i progetti strategici come Piano Regolatore Portuale, Area di Risulta, Ponte Nuovo mirati a dare prospettive di crescita e sviluppo alla città».



Sul Porto Del Vecchio ha detto: «Abbiamo ripreso il Prp appena insediati e a fine novembre 2016, lo ha definitivamente approvato la Regione dopo un'assidua interlocuzione coi lavori Pubblici».

Sull’area di risulta: «ci siamo messi a lavorare per vedere quali erano le prospettive, gli uffici stanno lavorando sulla Vas per dare assetto a quell'area da riqualificare».

Ponte nuovo, «la terza opera strategica che si staglia dentro la città, simbolo di bellezza e funzionalità. Il progetto è partito nel 2008 e ce lo siamo ritrovato noi ancora da approvare, cosa accaduta a marzo 2015 dopo aver fatto passaggi per variante importante per farlo partire e ora è pronto per l'inaugurazione».

C'è poi l'approvazione del programma per le periferie, 18 milioni di fondi che ne movimenteranno 58 milioni, una bellissima occasione da cogliere e che darà corso a una serie di interventi di riqualificazione di cui andare fieri».





Pescara Parcheggi: «abbiamo trovato una società in liquidazione, che oggi ha prospettive di crescita ancora inespresse e che esprimerà per divenire un assett per la città, ma abbiamo lavorato moltissimo anche sulla riorganizzazione dei parcheggi».

Pescara Energia: «non solo Pescara avrà ulteriori 14 milioni di euro di risorse da investire, ma abbiamo una nuova società di gestione che ci consentirà di riammodernare tutto l'impianto cittadino. Con Pescara Energia ho in questi giorni portato avanti anche la procedura per appalto unico del gas con un appalto da 400 milioni di euro».

Sul fiume e depurazione Del Vecchio ha detto: «lo abbiamo attraversato in lungo e largo il Pescara, i fossi, i canali per verificarne lo stato, eliminare le criticità e migliorare lo stato delle acque, abbiamo fatto una unità ad hoc che prima non esisteva, che ha compiuto interventi e in un anno e mezzo abbiamo ripulito tutto ciò che poteva essere ripulito. Il risultato sulla balneabilità emesso dall'Arta in questi giorni è il frutto di un lavoro costante e non è un miracolo, ma il frutto di un lavoro costante e non è un punto di arrivo. Poi c'è il problema piogge e la filiera depurativa perché entro l'anno prossimo con 20 milioni di euro esaudiremo anche quella filiera».









«E’ un bilancio decisamente fuorviante e molto inesatto quello che ha fatto Del Vecchio in merito al proprio mandato di assessore – hanno detto i consiglieri comunali di Forza Italia, Pescara Futura e Pescara in Testa -. Del Vecchio si è attribuito il merito del cantiere del Ponte Nuovo in via di completamento, e allora è il caso di ricordare che quel cantiere è merito esclusivo dell’amministrazione Albore Mascia che, quando si è insediata nel 2009, ha trovato sul tavolo un progetto non cantierabile, in quanto non rispettava le prescrizioni del Genio Civile, e sbagliato, infatti lo abbiamo dovuto rifare da zero. In cassa per l’opera c’erano solo 8 milioni di euro, con un prezziario dei costi vecchio di due aggiornamenti, e infatti alla fine l’opera è costata 17milioni di euro tra costi dell’intervento e messa in sicurezza degli argini del fiume, fondi del Ministero dell’Ambiente trovati solo dal centro-destra. Nel 2014 Alessandrini e Del Vecchio hanno trovato l’opera con una copertura integrale del finanziamento e un cantiere già aperto e avviato. Del Vecchio si attribuisce il merito del Piano regolatore portuale: e allora ricordiamo che se il Consiglio comunale ha espresso il suo parere al Piano nell’agosto 2014, ossia due mesi dopo l’arrivo del centro-sinistra, è evidente anche a un bambino che le attività propedeutiche erano state svolte tutte dal governo precedente. Del Vecchio si attribuisce il merito del DK15, altra opera che la Regione-guida Del Turco-Pd e l’Aca-guida Pd avevano bloccato».