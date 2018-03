Comune Teramo: Brucchi annuncia nuova giunta con 3 nuovi assessori

TERAMO. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha ufficializzato ieri in serata la composizione della nuova Giunta comunale. Il numero dell'esecutivo torna a nove componenti, con la copertura dei posti vacanti per le dimissioni del regista Marco Chiarini, ex delegato alla Cultura, e di recente da Francesca Lucantoni, delegata alla Pubblica istruzione.

Al loro posto due consiglieri comunali eletti nelle fila di Futuro In, il movimento politico che fa riferimento al vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti: si tratta di Silvio Antonini, imprenditore, e Katia Provvisiero, preside dell'istituto Alberghiero "Di Poppa-Rozzi" di Teramo. Entra in Giunta anche il leader del movimento civico "Teramo Soprattutto", Alfonso Di Sabatino Martina, che nella precedente consiliatura, sempre nell'amministrazione di centrodestra, ricopriva il ruolo di vicesindaco con delega alle Finanze. Brucchi ha motivato l'allargamento dell'esecutivo a 9 con la necessità di rafforzare l'attività amministrativa nel periodo di emergenza che segue le calamità naturali, annunciando che verrà istituito un nuovo ufficio sisma, ampliato anch'esso nel personale tecnico e amministrativo. Le deleghe saranno distribuite nelle prossime ore. Quello di oggi è il quarto piccolo rimpasto in seno all'amministrazione Brucchi dall'elezione, avvenuta nel giugno 2014, che ha visto le dimissioni di tre assessori e la sostituzione di sei componenti.