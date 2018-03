A Pescara litorale interamente balneabile: sindaco esulta «ecco i frutti del nostro impegno»

PESCARA. E’ tempo di pensare all’estate e così il Comune, da un paio di settimane, diffonde i dati sulla balneabilità che migliorano. Quelli di ieri certificano che tutto il litorale pescarese è balneabile.

Persino i punti critici di via Balilla sono migliorati e a certificarlo è l’Arta.

Una notizia buona che è stata colta dal sindaco con un’enfasi ed una euforia probabilmente eccessivi.

«Non è un dato inatteso, ma la risultanza di un impegno e caparbietà che la nostra Amministrazione ha attribuito a questo settore», ha detto il sindaco Marco Alessandrini, «con opere pubbliche per risolvere, ma anche facendo vigilanza, controlli, ispezioni, persino laddove la situazione poteva sembrare normale. Non ci siamo mai fidati, perché l'obiettivo è quello di assicurare la qualità della balneazione eccellente in ogni punto della nostra riviera. A tal proposito abbiamo chiesto all'Arta, che ringraziamo per la competenza e con cui abbiamo un consolidato rapporto di collaborazione, di estendere a via Galilei i prossimi tre campionamenti».

E poi aggiunge ancora: «questo perché non ci sediamo sugli allori, ma continueremo con la stessa perseveranza a lavorare perché quello di oggi sia solo l'inizio di un percorso che non dovrà mai interrompersi, anzi, l'obiettivo è proprio quello di recuperare livelli di qualità ambientale anche lungo le sponde del fiume Pescara, oggi peraltro percorribili attraverso un sistema di ciclabili in costruzione e in manutenzione e che per l'estate consentirà di risalirli su due ruote, scoprendo un paesaggio mai esplorabile».

Enfasi forse eccessiva ma anche a tratti pericolosa quella del sindaco, visto che se le analisi sono positive questo di certo non dipende in alcun modo da “azioni di buona amministrazione” nè attribuibili ad Alessandrini nè a nessun altro poichè le opere di cui si parla sono solo sulla carta per ora e nulla di concreto è stato fatto per abbattere l’inquinamento del mare che è dovuto a scarichi abusivi di ogni genere.

Ci sono quelli privati le cui mappe sono in possesso del Comune da 15 anni -e dimenticate per troppo tempo- e ci sono poi gli scarichi abusivi dei depuratori tra cui quello di Pescara che inquina da quasi 40 anni senza che nessuno abbia mai risolto il problema e non lo abbia nemmeno comunicato ai pescaresi, preferendo raccontare altre storie sviando dalle responsabilità pubbliche.



Il fatto sembra ancora più eclatante se si prende per buono quello che dice il sindaco: la sua amministrazione è riuscita a produrre il risultato sperato e allora mare pulito e balneatori contenti.

A questo punto sorge una domanda spontanea: tutte le altre opere pubbliche programmate per centinaia di milioni di euro tra cui un parco depurativo, sdoppiamento delle reti, nuovi depuratori lungo il fiume Pescara non servono più?

Sono tutte opere oggi inutili che si possono evitare facendo risparmiare cifre ingenti?

Tanto il mare è già pulito. Problema risolto.

Buona estate a tutti?







FORUM ACQUA: «SERVE SERIETA’»

«La sindrome da "ultima analisi" è ridicola alla luce della Direttiva comunitaria che si fonda sulle serie di dati di anni. La balneazione è questione sanitaria, per la tutela della salute fondamentale la prevenzione!».

Lo ricorda ancora oggi Augusto De Sanctis del Forum H2o ricordando che le dichiarazioni basati su un unico dato si pongon al di fuori di qualsiasi normativa «posta a tutela della salute dei bagnanti ed è anche difforme rispetto ai requisiti delle informazioni da dare ai cittadini».

«La valutazione della balneabilità su un singolo prelievo positivo non risponde in alcun punto alle leggi esistenti in materia e sfida anche la logica e il buon senso. La valutazione della balneabilità, che ha come obiettivo principale la tutela della Salute dei cittadini, si basa sui principi della Direttiva 2006/7/CE. Ebbene, tutta la direttiva (basata su studi scientifici ai massimi livelli) obbliga a tener conto della serie di dati, in quanto bisogna fare prevenzione e la prevenzione non si fa su un dato ma su tanti dati (almeno 16), addirittura spalmati su 4 anni!»

«L'informazione insita in un unico dato positivo ai fini della prevenzione dei rischi connessi alla balneazione è, infatti, prossima allo zero in quanto da sola non esclude quanto può accadere dopo», chiude De Sanctis.