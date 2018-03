San Giovanni Teatino, 5 Stelle all’attacco: «circolo tennis malato»

SAN GIOVANNI TEATINO. «Il circolo tennis di San Giovanni Teatino è malato».

Il Movimento 5 Stelle contro la struttura con 10 campi da tennis di diverse tipologie dove le attività sportive sono delegate, grazie ad un contratto che ne regola le agevolazioni, ad una Associazione Sportiva.

Eppure gli incassi non permettono neppure un minimo di manutenzione facendo pesare la struttura sulle spalle dei contribuenti.

Il 12 luglio 2016, i 5 Stelle hanno presentato una interrogazione al sindaco che , invece di rispondere entro i 20 giorni, costringe i consiglieri ad un sollecito, poi ad una diffida, e persino ad una richiesta alle autorità competenti di rimozione del sindaco per gravi e persistenti violazioni di leggi.

Alla fine di febbraio hanno ottenuto le risposte: «il quadro che si delinea è allarmante ed incredibile», spiega Cutrupi che snocciola le cifre: l’associazione del tennis non aveva pagato le concessioni al Comune per un totale di quasi 45.000 euro; 27.781,83 euro per il periodo dal 2011 al 2015 e 17.069,29 euro per il periodo dal 2015 al 2017.

Risulta inoltre che in data 23/12/2016, l’amministrazione abbia accettato una somma di 19.000, invece delle di 27.781,83 , per chiudere il contenzioso. «Insomma uno sconto di circa il 30% sul dovuto», contestano i pentastellati.

«Mentre per i restanti 17.069,29, ci viene detto che pagheranno ma, non sappiamo come e quando».

Inoltre dai documenti visionati i 5 Stelle hanno riscontrato diverse, e ripetute, violazioni delle regole contrattuali che, se fossero state contabilizzate avrebbero reso i precedenti totali sensibilmente più alti.

«La cosa che ci lascia perplessi», continua Cutrupi, «è che, dopo anni, si arriva ad ottenere i pagamenti cinque mesi dopo che noi cominciamo ad occuparcene. Che strana coincidenza. Quello che abbiamo capito è che il “Tennis” ha lo stesso “male” che, fino ad Agosto del 2016 affliggeva un’altra struttura pubblica, la piscina comunale. Da Agosto 2016, grazie alle nostre pressioni e denunce, la gestione della piscina è totalmente pubblica, divenendo a costo zero per la cittadinanza. Sono riprese le manutenzioni, indispensabili per un impianto del genere, e si parla anche di investimenti. Oggi infatti la Piscina comunale è un bene di cui andare orgogliosi».